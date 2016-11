Organizaţia care nu există

„USR-ul care ţipa că PSD-ul îl contestă în toate judeţele. Am cerut şi eu, după ce am văzut această informaţie, zic or fi înnebunit toţi preşedinţii de organizaţii judeţene, înseamnă că nu mai am nici un fel de autoritate, mă izolează colegii, ca şi informare. Au venit imediat, în 20 de minute, din toate judeţele, nimeni n-a atacat pe nimeni, dimpotrivă”. Declaraţia îi aparţine preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Însă, PSD Suceava a depus o contestaţie împotriva USR, pe motiv că pe corturile unde s-au strîns semnăturile de susţinere apărea un mesaj electoral, contestaţie respinsă de BEJ. V-am spus noi că PSD Suceava nu există pentru conducerea centrală a partidului, că e nimeni pentru şefii de la Bucureşti?

