Oraşul din parc

Ca în fiecare an a reapărut vechea problemă a Parcului Şipote. Acum, parcul este vinovat că Suceava nu are Plan de Urbanism General. Din cauză că întinderea de verde nu este a municipalităţii, ci a Regiei Naţionale a Pădurilor, Suceava nu are suficienţi metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor şi de aceea nu i se aprobă PUG-ul. Primarul Ion Lungu a spus, pentru a „n”-a oară: „Sper să transferăm Parcul Şipote la Suceava”. Totuşi, pentru şi mai mult verde, ar trebui mutată Suceava în Parcul Şipote.

