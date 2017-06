Nu te uiţi şi cîştigi!

Pentru că a întors capul ca să nu vadă tractorul de la salubritate care transporta aparatura pentru noua maternitate de la Fălticeni, Andrei Ianovici are şanse mari să rămînă la şefia Direcţiei de Sănătate Publică. Începem cu un foarte scurt buletin de ştiri prezentat de Radio Top Suceava – 104 FM: „Patru persoane au fost declarate admise la selecţia dosarelor din cadrul concursului pentru şefia Casei de Pensii Suceava. Este vorba despre directorul economic al Spitalului Judeţean, Constantin Boliacu, care este soţul subprefectei de Suceava, Silvia Boliacu, Ioan Barbă, Ghiorghiţă Raţă şi Ovidiu Dănuţ Ungureanu.Proba scrisă a examenului este programată pe 6 iunie, începînd cu ora 10.00, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Funcţia de director executiv al Casei Judeţene de Pensii a rămas vacantă de cîteva luni, după ce Camelia Chitul a fost plasată sub control judiciar de procurorii DNA pentru luare de mită. Camelia Chitul şi-a recunoscut faptele şi a fost condamnată la un an şi 9 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi interzicerea pe o perioadă de doi ani a dreptului de a fi director la vreo casă de pensii”. La ora la care domniile voastre citiţi aceste rînduri, concursul tocmai a avut loc şi, probabil, au şi fost anunţate rezultatele. Cum la împărţeala dintre PSD şi ALDE şefia Casei de Pensii Suceava a revenit celei de-a doua formaţiuni politice, e foarte probabil că examenul să fi fost luat de domnul Boliacu. Dacă nu va fi fost să fie acum, va fi data viitoare. Oricum, putem observa că soţul subprefectei ALDE a Sucevei nu mai pare interesat de şefia Direcţiei de Sănătate Publică, aşa cum era în urmă cu cîteva săptămîni. Că veni vorba, ia să vedem ce se mai întîmplă la DSP.