Nu am, nu cunosc, nu-s de-aici, nu-s aici!

Problema producătorului de agent termic din Suceava, cea referitoare la reintroducerea lemnului de foc în categoria biomasă, a ajuns la uşa secretarului de stat din Ministerul Mediului, suceveanul Eugen Uricec. Şi aşteaptă şi-acum să fie primită în audienţă. Săptămîna trecută a venit de la Bucureşti tocmai pînă la Suceava Adrian Bodea, preşedintele „Adrem Invest”, companie care este acţionar majoritar la produc

ătorul de energie termică „Bioenergy” şi la distribuitorul de agent termic „Thermonet”. Domnul Bodea a declarat că cele două firme vor investi în Suceava pentru eficientizarea activităţii de termoficare şi asigurarea unui confort termic optim. Preşedintele „Adrem” a admis că, după creșterea preţului gigacaloriei la populaţie, ar putea apărea solicitări de debranşare, dar crede că acestea ar trebui limitate pentru a se păstra un echilibru şi pentru ca sistemul public de termoficare să fie eficient. Adrian Bodea a adăugat că dacă şi jumătatea din o

raş care este branşată în prezent la sistemul public de termoficare ar trece pe centrale pe gaz, atunci poluarea ar creşte de 5,5 ori. Pe de altă parte, directorul „Bioenergy”, Vasile Ilie, a spus că îşi doreşte ca forţele responsabile să se implice în anularea ordinului emis de fostul ministru tehnocrat al Mediului, Cristiana Pașca Palmer, care prevede că lemnul de foc nu mai face parte din categoria biomasă. Lemnul nemaifiind considerat biomasă,

adio certificate verzi, ceea ce înseamnă că veniturile companiei care produce şi energie electrică sînt mai mici cu 25%-30%. Are cuvîntul din nou Adrian Bodea: „Bioenergy este o investiţie de succes în municipiul Suceava, producînd cea mai ieftină, cea mai curată şi sigură energie, comparativ cu toate celelalte surse pe care le pot utiliza sucevenii. Ne bazăm pe înţelegerea factorilor responsabili că ordinul 1534, referitor la biomasă, va fi corectat, astfel încît să ni se permită ca resturile de exploatare şi lemnul de foc să fie considerate biomasă certificabilă”.

Înainte de a afla care sînt forţele responsabile o să spunem că Adrian Bodea a afirmat că modificarea legislaţiei în sensul scoaterii lemnului de foc din categoria biomasă a fost făcută pentru unele grupuri de interese de pe piaţa lemnului. Ne-am interesat noi care ar fi forţele responsabile şi am ajuns, fără nici o greutate, la binomul PSD-ALDE, care are majoritatea în Parlament şi poate modifica legea. Însă, nu trebuie schimbată nici o lege, pentru că un ordin i-a dat în cap producătorului de energie termică din municipiul Suceava. Aşa că mergem la ministru. Însă, Daniel Constantin tocmai a fost demis şi nu mai e cu cine vorbi. Bun, dar ministrul are un secretar de stat general, un secretar general adjunct şi un secretar de stat, fiecare răspunzînd de cîte ceva. Excelent, pentru că de problema pe care o are „Bionergy” se ocupă suceveanul Eugen Uricec, secretar de stat. Ura strigă cei care-şi aduc aminte că, în urmă cu cîţiva ani, directorul „Bioenergy”, Vasile Ilie, şi secretarul de stat, Euge Uricec, au fost colegi în PD Suceava. Numai că, din păcate, domnul Uricec avînd două viteze, încet şi foarte încet, încă nu a ajuns la serviciu, cu toate că a fost numit în funcţie în urmă cu cîteva săptămîni. Că dacă ar fi ajuns, domnul Uricec ar fi catadicsit să-şi pună pe site-ul ministerului fotografia şi CV-ul, fiind singurul din conducere care nu are nici, nici. Aşa că „Bioenergy” mai are de aşteptat. Numai să nu aştepte degeaba. Deci, forţele responsabile sînt, de fapt, forţa responsabilă. O forţă care numai forţă nu e.