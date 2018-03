Notre-Dame de Succes

Exclusiv, captivant, unicat! La Gala „Femei de Succes – Performanţă la superlativ”, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Niţă a prezentat un număr de succes care a inclus şi un moment Victor Hugo. Bun găsit, doamnelor şi doamnelor de succes, bun găsit, domnilor pur şi simplu. Pe 6 martie, seara, sala de spectacole a Teatrului „Matei Vişniec” a fost invadată de doamne şi domnişoare de succes din Suceava, dar şi de peste Prut şi de peste graniţa care desparte nordul de sudul Bucovinei, care nu au venit singure, ci însoţite de buna dispoziţie care le caracterizează, de bucle recent aranjate, de toalete abia scoase de la aranjat şi de mirosuri de parfumuri din cele fine. Evenimentul prezentat de Angela Zarojanu şi Cătălina Biholar şi de actorii Bogdan Amurăriţei şi Răzvan Bănuţ a fost unul de succes, după cum ne-au relatat mai multe surse care au fost acolo. Firesc, veţi spune: femei de succes, eveniment de succes. Pînă să ajungem la subiectul pentru care am început să vă ţinem din treabă o să vă spunem care au fost personalităţile premiate în cadrul unui eveniment cu discursuri, flori, diplome şi recitaluri care s-au întins pe durata a patru ore. Aşadar, au fost premiate Sylvia Hoişie, unul dintre inventatorii medicamentului Polidin, Anca Parghel, Elena Greculesi, Octavia Lupu Morariu, Sofia Ionescu Ogrezeanu, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Emilia Moroşan, Sofia Vicoveanca, Doina Melinte şi dubla medaliată cu aur la Olimpiada Internaţională de Geografie, Sabina Calisevici. Au fost momente emoţionante şi unele de neuitat sau greu de uitat. La capitolul „greu de uitat” intră lejer discursul vicepreşedintelui PNL al Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Niţă, pe care vi-l prezentăm integral şi în exclusivitate.



„Bună seara, doamnelor şi domnişoarelor, bună seara, domnilor. Vă mulţumesc foarte mult că ne-aţi invitat la acest eveniment frumos, un eveniment generos, şi sînt foarte încîntat. Cu permisiunea dumneavoastră, daţi-mi voie să aduc un salut din partea preşedintelui Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, şi bineînţeles al meu. Aş vrea să fac o mică definiţie a femeii de succes: femeia de succes este femeia care ştie să îmbine cariera cu viaţa frumoasă şi fericită de familie. Femeia care este răzbătătoare, femeia puternică, femeia care arată bine, femeia care este frumoasă şi, să închidem, poate cu femeia care are bani (sala a început să se foiască, să zumzăie şi să rîdă – n.a.). Daţi-mi voie să vă spun că femeia este un diamant care străluceşte permanent. Şi această strălucire unică este dată de multitudinea feţelor şi a stării lor din fiecare zi. Şi dacă vorbim de femeie ca subiect în ghilimele, spunem că este o delicatesă care te încîntă în fiecare zi. Tu crezi că ea este slabă, dar ea e cea care de fiecare dată constaţi că te aduce în preajma unor evenimente frumoase. Cînd o răneşti se ridică ca un războinic, cînd crezi că este la fel să ştiţi că atunci te încîntă cu lacrimile ei. Şi dacă vrei să auzi un cuvînt bun, vei primi sfaturi înţelepte. Şi pentru sfîrşit, Victor Hugo spunea: « Femeia este sanctuarul în faţa căruia bărbaţii ar trebui să îngenuncheze tot timpul ». Sau: « Femeia frumoasă este doar o săptămînă, dar femeia bună este frumoasă toată viaţa ». Vă mulţumesc frumos (încep aplauzele – n.a.), sănătate multă, împlinirea dorinţelor şi doamnelor care aţi organizat acest eveniment frumos, vă mulţumim, să-l faceţi în fiecare an cît mai frumos. Şi uite că acest eveniment a unit Cernăuţiul, a unit Basarabia şi sudul Bucovinei, şi sîntem foarte bucuroşi că fraţii noştri au venit la acest eveniment”. Şi noi sîntem bucuroşi că am putut publica acest discurs, o adevărată delicatesă, cum ar spune Gheorghe Niţă.

Mirela Adomnicăi şi Gheorghe Niţă, la evenimentul care a marcat împlinirea a 28 de ani de la înfiinţarea universităţii sucevene, care a avut loc în absenţa rectorului Valentin Popa, astăzi ministru al Educaţiei: „Sînt fantastici ăştia de la universitate! Cum scot ei flăcări pe nas şi iepuri din joben! Uitaţi şi ce porumbei scot, doamna Mirela! Şi eu care credeam că numai domnul Valentin se pricepe la aşa ceva”.