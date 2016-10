Nobel de Bucovina

Fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Daniel Cadariu şi senatoarea Steliana Miron, în această ordine, sînt propunerile PNL Suceava pentru Senat. Primele două locuri de pe listă sînt considerate cu şanse de cîştig la alegerile din 11 decembrie. Într-o şedinţă a PNL Suceava a fost stabilită şi ordinea pentru Camera Deputaţilor, acolo unde sînt eligibile primele cinci poziţii. Pe listă apar deputatul Ioan Balan, primăriţa de la Iacobeni, Angelica Fădor, patronul Bucovina TV, Bogdan Gheorghiu, omul de afaceri Dumitru Mihalescul şi deputatul Radu Surugiu. Academia Suedeză a anunțat cîștigătorul Premiul Nobel pentru Literatură. Pentru prima oară în istoria decernării acestor distincții, premiul îi va fi acordat unui muzician. Bob Dylan va fi distins cu Premiul Nobel pentru Literatură pentru „crearea de noi forme de exprimare poetică în marea tradiție a muzicii americane”. „Este un mare poet. Este un mare poet în tradiția limbii engleze vorbite. (…) El întruchipează tradiția și face asta de 54 de ani, reinventîndu-se mereu”, a declarat secretarul general al Academiei suedeze, Sara Danius. Bob Dylan va accepta distincția în cadrul galei de decernare a premiilor Nobel, ce va avea loc pe 10 decembrie. Muzicianul va primi, de asemenea, 8 milioane de coroane suedeze (905.960 dolari).

Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține că social-democrații sînt odihniți și au intrat în campanie electorală mai repede: „Observ că PSD a intrat în campanie electorală mai repede. E vizibil pentru că cel puţin la Suceava e loteria listelor la PSD. În fiecare săptămînă e o altă listă şi într-un fel sau altul încearcă să-şi creeze culoar și să se afirme în bătălii politice odihniţi, după patru de hibernare în care administraţia judeţeană nu a făcut nimic. De fapt au blocat proiecte şi au vîndut Suceava altor judeţe vecine, iar astăzi sînt foarte odihniţi şi vocali. Vin cu scrisori deschise, semideschise, cu fel de fel de reproşuri. Nu o să intru în acest joc. Îi anunţ că o să-i las şomeri din acest punct de vedere. Eu nu pot să fiu eligibil pentru pesedişti, pentru că nu ei m-au votat preşedinte de CJ”.





Scena 1

(Proaspăt întorşi din pelerinajul Sfintei Parascheva, Costică şi Ionică îşi trag sufletul pe o laiţă.)

Crîşmarul: Acuma ia să recapitulăm de la capăt.

Costică: De recapitulat îţi mai arde?

Crîşmarul: Îmi arde, că se merită.

Costică: Ce să se merite? Cu ce ne-am ales noi de la moaşte?

Crîşmarul: Eu m-am ales cu o răceală pe cinste.

Costică: Şi eu m-am ales cu genunchii beliţi.

Crîşmarul: Toate astea-s spre binele nostru.

Costică: Cine ţi-o spus treaba asta?

Crîşmarul: Nu mi-o spus nimeni.

Costică: Şi-atunci?

Crîşmarul: Scrie la poruncă.

Costică: Care poruncă?

Crîşmarul: Una din cele zece porunci. Dacă nu ştii, taci.

Costică: Iaca tac, da altădată nu mă mai prinzi pe la moaşte.

Crîşmarul: Ai să uiţi şi-ai să ierţi. În afară de julituri, nu te-ai mai ales cu nimica?

Costică: M-am ales cu banii furaţi din buzunar.

Crîşmarul: Va să zică te-ai ales cu nimica-nimica.

Costică: Şi tu mă rog frumos cu ce te-ai ales?

Crîşmarul: Tot cu nimica.

Costică: Crezi că alţii s-o ales cu ceva?

Crîşmarul: Ia să vedem la ziar. Uite, liberalii s-o ales pe liste, pesediştii s-o ales pe liste, toți barosanii s-o ales pe liste.

Costică: Va să zică tot s-o ales cu niscaiva slujbe la parlament.

Crîşmarul: S-o ales, n-am ce zice.

Costică: Şi ei o stat acasă la căldurică, nu s-o tîrîit în genunchi.

Crîşmarul: N-ai de unde să ştii.

Costică: I-ai văzut tu pe la moaşte? I-ai văzut pe Cadariu şi pe Balan în genunchi pe la moaşte?

Crîşmarul: Nu i-am văzut, că mă uitam în pămînt.

Costică: Şi-n pămînt ce vedeai?

Crîşmarul: Băltoace şi glod.

Costică: Vezi cît de proşti am fost noi?

Crîşmarul: De ce proşti?

Costică: Că puteam sta acasă să ne alegem şi noi pe o listă. Aşa, cu ce ne-am ales?

Crîşmarul: Nu mai huli, că poate-ţi ia înapoi cu ce te-ai ales.

Costică: Poate să-mi ia înapoi genunchii beliţi? Hai pariu că nu poate!

Crîşmarul: Vorbeam în pilde, tîmpitule. Ştii ce-i asta o pildă?

Costică: Cum să nu ştiu? Numai că se spune cu z, nu cu l.

Crîşmarul: Te pomeneşti că te pricepi la limba română!

Costică: Cine nu se pricepe? Numai străinii nu se pricepe, în rest toţi se pricepe.

Crîşmarul: Şi ce spuneai tu cu lista?

Costică: Spuneam că ne puneam şi noi pe o listă, dacă nu eram la moaşte la Iaşi.

Crîşmarul: Nu-i tîrziu nici acuma. Hai să ne punem la Nicuşor Dan.

Costică: Eu vreau în capu la listă!

Crîşmarul: La senatori sau la deputaţi?

Costică: Nici, nici.

Crîşmarul: Şi-atunci unde? În capu la cine?

Costică: La ajutoare europene şi la doctorul de familie.

Crîşmarul: Ce să faci tu la doctor?

Costică: Să-mi panseze genunchii.

Crîşmarul: Şi la ajutoare de ce?

Costică: Să le iau şi să nu le mai dau înapoi.

Crîşmarul: S-a făcut, se aprobă. Pe Ionică îl pun în capu la listă la senatori.

Costică: Treaba ta, treaba voastră. Vezi că listele astea se validează la Bucureşti.

Crîşmarul: Şi ce treabă ai tu?

Costică: Mergeţi voi în genunchi pînă la Bucureşti?

Crîşmarul: Cînd se uită lumea la noi, mergem în genunchi. Cînd nu se uită, luăm o ocazie.

Costică: Dacă vă pîndeşte ăştia de la PSD şi vă suspendează de pe listă?

Crîşmarul: Ăştia-s ocupaţi cu loteria listelor de la ei. N-au timp să ne bage în seamă.

Costică: S-o crezi tu! Ăştia-s odihniţi şi vocali. Nu vă puneţi cu ei!

Crîşmarul: Şi nici n-are cum, că nu dînşii ne-o ales pe liste pe noi.

Costică: Eu am zis, să nu zici că n-am zis. Treaba voastră!

Scena 2

(Costică e bucuros că-i poate aduce lui Ionică vestea cea mare.)

Costică: Vezi că te-o pus crîşmaru în capu la listă la senatori.

Ionică: Să mă şteargă, că nu mă fac senator.

Costică: Cum nu te faci senator? Ce-i mai tare şi mai tare din parcare decît senator?

Ionică: Scriitor.

Costică: M-ai amuţit. Mi-ai dat cu măciuca în cap. Cum scriitor?

Ionică: Scriitor cum auzi!

Costică: Scriitor de facturi sau scriitor de vagoane cu creta?

Ionică: Scriitor de poezii!

Costică: Tu ştii să scrii poezii? De cînd ştii tu să scrii poezii?

Ionică: Ia mai taci şi ascultă la mine: Cîntă cucu bată-l vina / De răsună Bucovina / Cîntă cucu bată-l vina / De răsună Bucovina.

Costică: De ce spui poezia de două ori?

Ionică: Ca să-ţi intre bine în cap.

Costică: Cucu sau Bucovina?

Ionică: Amîndouă.

Costică: Poezia asta nu are şi melodie? Că-mi sună cam cunoscută.

Ionică: Vezi că te-ai prins? Poezia fără melodie nu are nici o valoare.

Costică: Şi ce sfîrîială-i asta la tine? Nu mai bine te laşi senator în capu la listă?

Ionică: Şi ce cîştig eu din afacerea asta?

Costică: Stimă, respect şi parandărăt.

Ionică: Nu mai bine cîştig Premiul Nobel? Să vezi tu atuncea stimă, respect şi parandărăt!

Costică: Pe ce te bazezi că cîştigi Premiul Nobel? Pe poezia cu cucu-n Bucovina? Mai mult pe cuc sau mai mult pe Bucovina?

Ionică: Decît pe vînătorii de vînt, mai degrabă pe cucu de Bucovina.

Costică: Care vînători de vînt?

Ionică: Care-o luat Premiul Nobel acuma. Vrei să-ţi dau răspunsul exact?

Costică: Vreau!

Ionică: Răspunsul, prieteni, e vînare de vînt / Răspunsul, prieteni, e vînare de vînt.

Costică: Văd că şi la ei se repetă. Asta zici că o luat Premiul Nobel?

Ionică: Vezi că şi tu eşti revoltat?

Costică: Cum să nu fiu revoltat cînd la noi este vînători barosani care-o scris Moartea căprioarei în munţii Carpaţi? Şi cum să nu fiu revoltat cînd la noi este un vînător care-o împuşcat mistreţul cu clonţ de argint? Tu vorbeşti serios?

Ionică: Iaca de asta mă fac eu scriitor, ca să ştii!

Costică: Dacă-i pe-aşa, bravo! Hai că mă fac şi eu scriitor!

Ionică: De ce să te faci şi tu, dacă-s eu?

Costică: Că cunosc şi eu o poezie cîntată pentru Premiul Nobel. Ia fii atent: Mă întoarce pe dos / Mă ridică de jos, / Gura ta, gura ta / Mă ridică și-apoi / Mă mușcă cu buze moi / Gura ta, gura ta.

Ionică: Pot să-ţi fac o critică literară?

Costică: Poţi, chiar te rog!

Ionică: Ce titlu are această poezie?

Costică: Gura mă-tii.

Ionică: Şi nu-ţi sună ca o înjurătură?

Costică: Ba eu cred că se înscrie exact unde trebuie.

Ionică: Unde se înscrie exact?

Costică: În crearea de noi forme de exprimare poetică în marea tradiție a muzicii româneşti.

Ionică: Şi Cîntă cucu bată-l vina / De răsună Bucovina unde se-nscrie?

Costică: În crearea de noi forme de exprimare poetică în marea tradiție a muzicii bucovinene.

Ionică: Şi nu-i mai barosană asta cu cucu şi cu Bucovina, decît aia cu gura mă-tii?

Costică: De ce să fie mai barosană?

Ionică: Că-i mai de-a noastră, că face promovare turistică la Bucovina şi deci putem să o cîntăm pe la tîrguri internaţionale.

Costică: Şi asta cu Gura ta, gura ta / Mă ridică și-apoi / Mă mușcă cu buze moi / Gura ta, gura ta, asta ce are?

Ionică: Asta parcă-i scrisă de un poet amator de la PSD.

Costică: Pe ce te bazezi cînd spui asta?

Ionică: Pe buzele moi şi pe faptul că abia se ridică de pe jos.

Costică: O fi vorba de Nechifor sau Stan?

Ionică: Dacă-mi permiţi o metaforă, cred că-i vorba de amîndoi.

Costică: Şi la tine la poezie cînd poetul afirmă că Cîntă cucu bată-l vina / De răsună Bucovina, la cine se referă poetul?

Ionică: Mai încape discuţie? Cine-o dat de pămînt la locale cu ăştia cu buzele moi?

Epilog

(Ionică îl ia repede pe crîşmar, să nu apuce să-l anunţe de înscrierea pe lista de senatori.)

Ionică: Ia să mă ştergi din capu la listă la senatori!

Crîşmarul: De ce să te şterg, dacă abia te-am înscris?

Ionică: Că m-am făcut scriitor şi m-am înscris în capu la lista lu Nobel.

Crîşmarul: Eu te-am scris în capu la lista lu Nicuşor Dan. Ce mi-i unu, ce mi-i altu?

Ionică: Asta-i, că tu nu pricepi. Nicuşor Dan conferă Premiul Nicuşor Dan?

Crîşmarul: Pentru ce să confere?

Ionică: Pentru literatură, respectiv poezie cîntată cu gura.

Crîşmarul: Asta cu Mă întoarce pe dos / Mă ridică de jos, / Gura ta, gura ta / Gura ta, gura ta?

Ionică: Nu asta cu gura mă-tii, că asta-i de la PSD.

Crîşmarul: Stai să mă gîndesc bine: dacă-i vorba de gura mă-tii, cred că conferă şi el, aşa că poţi să te-nscrii liniştit.