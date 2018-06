Mitingurile, între „Sus Statul Paraleu!” şi „Jos Statul Paralel!”

PSD Suceava este atacat pentru că a dus 3.000 de oameni la mitingul de la Bucureşti, dar au fost uitaţi cei 5.000 de oameni pe care PDL-ul de ieri, PNL-ul de azi, i-a dus de la Suceava la Iaşi, în 2007, pentru a-l susţine pe suspendatul Traian Băsescu. Mişcarea #rezist manipulează opinia publică la fel ca partidele politice, profitînd de faptul că memoria colectivă este scurtă. Foarte mulţi dintre cei care rezistă de nu mai pot, dar nu toţi, lasă impresia că sînt supraoameni, că fac parte dintr-o specie aparte, lipsită de păcat, cînd, de fapt, sînt lipsiţi de toleranţă faţă de amărîţi şi manifestă în spaţiul public o agresivitate verbală uriaşă, pe care eu nu am mai întîlnit-o pînă acum nici măcar la politicieni. „Singurul pesedist bun este un pesedist mort”, mi-a scris pe Facebook un adept al mişcării, fiindcă am îndrăznit să public două fotografii pe care le-am făcut la Amsterdam, după ceremonia de înscăunare a regelui Willem-Alexander, cînd centrul oraşului era acoperit de gunoaie. Am vrut să demonstrez că mizeria pe care au lăsat-o în urmă pesediştii după mitingul de la Bucureşti nu este nici mai mare şi nici mai mică faţă de ce lasă în urma lor românii, indiferent de vîrstă, sex, religie şi simpatii politice după petrecerea de Revelion, sau olandezii, după un eveniment istoric, aşa cum a fost ceremonia de înscăunarea a regelui.Puteam să împînzesc internetul cu opinia nazistă a susţinătorului de la #rezist aşa cum au făcut adepţii mişcării cu filmuleţele în care apare marea susţinătoare a PSD-ului Floricica dansatoarea dansînd lasciv pe manele la mitingul de la Bucureşti. Am ales să nu pun gaz pe foc, pentru că ştiu că nu există pădure fără uscături. Apoi, am putea discuta şi despre ipocrizia celor de la #rezist, pentru că deşi se dau ieşiţi din spuma mării şi nu mai încap de pesediştii fără dinţi în gură şi cu burţi, mulţi lucrează în instituţiile publice şi nu au demisionat după ce duşmanii de la PSD le-au mărit salariile de două ori în acest an. Nu doar #rezist-ul, ci, normal, şi Opoziţia a criticat public PSD-ul pentru mitingul de la Bucureşti, printre acuze fiind aceea că i-a luat pe manifestanţi cu japca, ori că i-a plătit, ori că aceştia s-au simţit datori fiindcă partidul le-a dat un serviciu bun. Şi PSD Suceava a fost luat la ţintă pentru că a deplasat la Bucureşti, conform spuselor partidului, 3.000 de oameni.