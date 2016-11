Miraţii din Caraibe

De faţă cu 800 de oameni, Traian Băsescu l-a respins pe Aurel Olărean atunci cînd acesta s-a repezit să-l îmbrăţişeze şi să-l pupe, spre mirarea sa şi a celor care ştiau de la fostul marinar că acesta are o relaţie foarte bună cu fostul comandant de navă. Şi a fost Traian Băsescu la Suceava pentru a le spune oamenilor poveşti despre cum se conduce eficient o ţară, care-i treaba cu Sistemul care-şi face de cap şi cînd şi cum se va uni România cu Republica Moldova. Pentru cei care au fost plecaţi la muncă în străinătate în ultimii 25 de ani, trebuie să spunem că domnul Băsescu a fost parlamentar, ministru, primar general al Capitalei şi, pentru nu mai puţin de 10 ani, preşedinte al acestei ţări. Înainte de a fi toate astea, Traian Băsescu a fost comandant de navă, bătînd mările şi oceanele lumii de la Constanţa şi pînă la Hamburg, şi din Caraibe şi pînă la Tokyo. Unul dintre cei care se laudă că l-au însoţit pe Traian Băsescu în două dintre călătoriile sale este Aurel Olărean. Fostul marinar Olărean le-a tot zis celor de la PMP că dumnealui are o relaţie foarte bună cu fostul comandant Băsescu. Pentru cei care au fost plecaţi la muncă în străinătate în ultimii 10 ani, trebuie să spunem că domnul Olărean a fost parlamentar PDL, partidul domnului Băsescu, şi primar al Rădăuţilor din partea aceleiaşi formaţiuni politice. Aurel Olărean, în prezent consilier local la Rădăuţi, deschide lista PMP Suceava pentru Senat şi nu putea lipsi de la evenimentul politic organizat recent de PMP-ul lui Traian Băsescu la Casa Culturii Suceava.

PMP Suceava ştie că Aurel Olărean are o relaţie foarte apropiată cu Traian Băsescu, pentru că aşa spune rădăuţeanul. Însă, conducerea PMP Suceava ştie că lucrurile nu stau aşa. Din contră. Traian Băsescu nu ar fi vrut ca Aurel Olărean să fie primul pe lista pentru Senat, dar a cedat la insistenţele delegaţiei de la Suceava, care i-a povestit că fostul primar este foarte cunoscut şi că notorietatea sa va aduce voturi partidului, dar şi că acesta este un sponsor generos pentru PMP. Am scris asta ca să se ştie. Tot ca să se ştie o să scriem şi cum a reacţionat Traian Băsescu sîmbătă, 19 noiembrie, pe scena Casei Culturii din Suceava, în momentul în care, în faţa a 800 de oameni, Aurel Olărean a încercat să se năpustească asupra sa pentru a-l îmbrăţişa şi a-l pupa. Domnul Băsescu l-a respins pe domnul Olărean, care i-a fost şi-i este soldat credincios, spre mirarea sa şi a celor care ştiau că între cei doi există o relaţie beton. Surse care se aflau foarte aproape de aceştia au auzit cînd domnul Băsescu i-a zis domnului Olărean: „Hai, fără de astea!”. Probabil că în acel moment fostului marinar Olărean i s-au înecat toate corăbiile. Dar trebuie că între timp şi-o fi revenit el şi s-o fi apucat să spună din nou prin partid că are o relaţie foarte bună cu fostul comandant Băsescu. A, de ce nu l-a lăsat să-l îmbrăţişeze? Simplu: omul era răcit şi n-a vrut să-i dea şi lui microbi. Hai că merge explicaţia asta!