Maricela, Maricea, de ce n-ai stat în banca ta?

Pentru că nu a fost lăsată să stea alături de jumătatea sa la Congresul PSD, deputata Maricela Cobuz s-a supărat, a umblat cu pîra şi a pierdut şefia Organizaţiei de Femei a PSD Suceava. Începem prin a vă cere scuze pentru că venim abia acum cu explicaţiile referitoare la un eveniment care s-a petrecut la începutul lunii martie a acestui an. Însă, am avut lucruri mult mai importante de tratat şi, vorba aia, niciodată nu e prea tîrziu. La începutul lunii martie, în preajma Zilei Femeii, Biroul Municipal Suceava al PSD i-a făcut un cadou de neuitat doamnei deputat Maricela Cobuz. Colegii bărbaţi i-au oferit acesteia în dar mai mult timp liber. Cum? Foarte simplu: au lăsat-o fără funcţia de preşedintă a Organizaţiei Municipale Suceava de Femei a PSD. Social-democraţii au trimis-o pe Maricela Cobuz într-o nesfîrşită vacanţă şi au pus-o la muncă, săraca de ea, pe Adelina Paiu. Au trecut de-atunci aproape două luni şi tot nu ştim cine este domnişoara sau doamna Paiu, cu se ocupă aceasta atunci cînd nu face politică şi cu ce treabă pe la conducerea Organizaţiei de Femei a PSD. Ei, dar poate vom afla atunci cînd partidul o va trimite şi pe ea într-o nesfîrşită vacanţă. Motivaţia demiterii doamnei deputat a fost aceea că domnia sa nu a avut activitate. Ne-am prăpădit de rîs cînd am auzit asta, pentru că despre Maricela Cobuz numai că nu are activitate nu se poate spune. A, că activitatea dumneaei este de slabă calitate şi că mai dă din cînd în cînd cu bîta în baltă, chiar şi atunci cînd nu are bîtă şi nu este baltă, asta-i altceva. Totuşi, care a fost motivul real pentru care doamna Cobuz a fost lăsată fără funcţie?