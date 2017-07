Lupta pentru Codrii Seculari

„Pădurea lui Ştefan cel Mare în Patrimoniul Mondial” a titrat un site de informaţii de la nivel central, care a continuat: „O victorie mare pentru natură, dar şi pentru oameni, a fost obţinută la cea de-a 41-a Sesiune a Comitetului UNESCO pentru Patrimoniu Mondial, desfăşurat în aceste zile în Polonia, la Cracovia”. Apoi i s-a dat cuvîntul deputatului PSD de Suceava Cătălin Nechifor: „Am participat, alături de senatorul Vlad Alexandrescu şi de deputatul Nicolae Bacalbașa, în calitate de observatori, la lucrările plenare ale Comitetului şi iată că obiectivul României a fost îndeplinit 100%, în condiţiile în care în primele zile şansele noastre păreau destul de scăzute, pe de o parte din cauza propunerii IUCN de a amîna decizia Comitetului pentru o mai bună aprofundare şi, pe de altă parte, din cauza situaţiei confuze din Polonia, care solicita la nivel guvernamental anularea statutului UNESCO pentru pădurile seculare din zona Bialoweza, la frontiera cu Belarus”. Domnul Nechifor a arătat că „prin decizia Comitetului UNESCO nu se garantează stoparea defrişărilor de îndată, dar se preconizează un bun început pentru a asigura protecţia acestui areal protejat, aflat şi în Natura 2000, inclusiv prin organizarea unei misiuni de monitorizare UNESCO la faţa locului”. În încheiere, domnul Nechifor a explicat ce-i cu Codrii Seculari de la Slătioara şi gata. În aceeaşi zi, dar pe un alt site informaţii de la nivel central, sub titlul „Păduri – Patrimoniu Mondial. USR, succes notabil pentru România” scria: „USR obţine un succes notabil pentru România, impunînd prin reprezentanţii săi un grad ridicat de protecţie pentru pădurile virgine de fag pe o suprafaţă de 24.000 hectare, prin înscrierea făgetelor româneşti în Patrimoniul Mondial, într-un ansamblu transnaţional ce cuprinde 63 de componente pe teritoriul a 12 ţări europene. Senatorul Vlad Alexandrescu, vicepreşedinte al USR, în calitate de şef al delegaţiei române la cea de-a 41-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial, a obţinut la Cracovia un mare succes prin înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO) a pădurilor virgine de fag de pe teritoriul României. Deputatul USR Cornel Zainea a avut meritul de a-i fi convins în luna martie pe membrii Comisiei de mediu a Camerei Deputaţilor să adopte un amendament pentru introducerea amenzilor pentru tăierile ilegale de păduri virgine din România, o măsură obligatorie de protejare a ultimelor păduri virgine din Europa”. Deci, PSD sau USR? Depinde de site-ul pe care-l citeşti, care site are şi el nevoie de bani ca să trăiască, are şi el simpatii politice sau are şi el politicieni care le dau informaţii pe surse. Depinde.

Fagi cu smîntînă