Am aflat din „Monitorul de Suceava” că, începînd cu data de 1 martie 2017, Ludovic Abiţei va fi pensionar:

„Marţi am împlinit şi vîrsta de pensionare şi am depus şi dosarul. Urmează cinci zile aşa-zise <de acomodare>, iar de la 1 martie am program liber. Nu mi-am făcut nici un plan pentru ce va urma, am cîteva gînduri, dar nu le-am analizat cu atenţie. Am fost învăţat ca în fiecare zi să am de rezolvat cel puţin o problemă importantă, va fi greu să mă obişnuiesc”. Pentru ca domnul Abiţei să nu se plictisească, noi ne-am apuca să-i căutăm o culegere de Gheba, ca să i-o facem cadou. Dacă nu-i place matematica, am putea să-i facem rost de o culegere de fizică cu probleme din alea grele, scrise de ruşi. Ei, dar ne gîndim noi că după ce a ştiut să se învîrtă o viaţă întreagă, Ludovic Abiţei se va descurca să-şi facă rost singur de probleme. Doctorul Abiţei s-a angajat la DSP Suceava în 1998, iar pentru cîţiva ani a fost directorul acestei instituţii. Ludovic Abiţei a fost şi membru al Consiliului Local Suceava, şi deputat. Pe unde a trecut, domnul Abiţei şi-a făcut treaba cum a ştiut dumnealui mai bine şi a lăsat loc de „bună ziua”. Ludovic Abiţei nu a fost o fire conflictuală şi nu a fost implicat în scandaluri publice. Activitatea domnului Abiţei nu a fost perfectă, însă a fost una care a fost apreciată de cei cu care a lucrat şi de cei cu care a intrat în contact fie ca angajat la DSP, fie ca membru al Consiliului Local Suceava, fie ca parlamentar. Nu ştim dacă prefectul Constantin Harasim îl va trece pe Ludovic Abiţei în cartea valorilor bucovinene, dar măcar un titlu de Jupân de Salon tot merită viitorul tînăr pensionar.