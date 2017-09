Lege şi dezordine

Din cauza şedinţelor de frecat menta şi de făcut politică de doi lei din biroul lui Florin Sinescu, prefecta Mirela Adomnicăi se vede nevoită să reglementeze accesul jurnaliştilor în Prefectura Suceava. Cînd uitasem complet de Florin Sinescu, a venit un zvoner, s-a aşezat pe pervazul ferestrei şi a început să bată cu ciocul. Văzîndu-l însoţit de un răspîndac, ne-am gîndit că este vorba despre ceva serios şi le-am deschis geamul. După ce i-am omenit cu cîte o mînă de seminţe, i-am invitat să ciripească. Ciripitorii atîta au aşteptat şi au început să dea fără oprire din ciocurile lor. Zvonerul şi răspîndacul ne-au povestit că Florin Sinescu, fostul prefect PSD al Sucevei din perioada în care şeful PSD Suceava, Cătălin Nechifor, era preşedintele Consiliului Judeţean, se comportă în continuare ca şi cum ar fi şeful Prefecturii. Adică, face ce vrea şi primeşte pe cine vrea în biroul său de şef serviciu în cadrul Prefecturii Suceava. Ni s-a comunicat că domnul Sinescu, care-i prezentat drept analist, şi nu banalist, la un post tv care cică ar exista în Suceava, adună în biroul său nişte cetăţeni care cică ar fi jurnalişti, cu care discută despre politică şi freacă menta. Şi ni s-a mai spus că acelaşi domn care se dă analist în timpul şi în afara serviciului plătit din bani publici o sfidează pe Mirela Adomnicăi, prefecta Sucevei. Drept urmare, Mirela Adomnicăi l-a demis pe Florin Sinescu din funcţia de şef serviciu. Am pus zvonerul şi răspîndacul să se jure pe ciocurilor lor că au spus adevărul şi le-am mai dat cîte o mînă de seminţe, după care i-am invitat să-şi ia zborul. Totuşi, am spus că nu este normal să mergem numai pe mărturiile lor, aşa că am contactat-o pe Mirela Adomnicăi.

Are cuvîntul prefecta PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi: „Nu am un conflict deschis cu Florin Sinescu. Nu am avut discuţii. M-a deranjat că în biroul lui, în timpul programului, era plin de jurnalişti. Domnul Sinescu este în continuare şef serviciu, post pe care l-a ocupat şi înainte, şi după ce a fost prefect. Singurele modificări pe care le-am făcut sînt cele din cancelaria prefectului. Începînd de luni, 25 septembrie, în Prefectură intră în vigoare o notă internă prin care se reglementează accesul jurnaliştilor în Instituţia Prefectului şi persoanele împuternicite să furnizeze informaţii pentru presă”. Deci, ceva-ceva ştiau zvonerul şi răspîndacul. Aşa că nu ne pare rău pentru seminţele cu care le-am făcut cinste. Pe de altă parte, putem spune că banalistul Florin Sinescu mai are forţa să schimbe lucruri în Prefectura Suceava. Fără şedinţele sale de frecat menta alături de unii care-şi spun jurnalişti, Mirela Adomnicăi nu ar fi reglementat accesul reprezentanţilor presei în Prefectură.