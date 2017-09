Lasă-te de vorbărie, pune mîna pe mistrie!

Deputatul PNL de Rădăuţi, Dumitru Mihalescul, critică Guvernul PSD pentru „dispreţul şi dezinteresul” manifestate faţă de Educaţie, în loc să ia mistria şi să termine lucrările de modernizare la grădiniţa Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava, care au fost începute în urmă cu 10 ani. S-a sculat mai an bădica Traian! Dar, opriţi plugul, măi flăcăi, că mai este pînă la sfîrşitul anului! Abia a început noua sesiune parlamentară. Pentru unii parlamentari a început în forţă, dar nu în Parlament, ci pe lîngă. De pildă, să luăm cazul deputatului PNL de Rădăuţi, Dumitru Mihalescul, pe care tare îl mai frămîntă ce se întîmplă cu Educaţia la început de an şcolar. Şi-aşa cum biciul urătorilor pişcă aerul rece al Sărbătorilor de Iarnă, tot aşa domnul Mihalescul a pişcat un comunicat de presă în care înfierează Guvernul PSD pentru dezinteresul manifestat faţă de sistemul de învăţămînt: „Nu ştiu, şi chiar nu înţeleg, de unde pornesc dispreţul şi dezinteresul total al Guvernului faţă de Educaţie! Nu ştiu ce ministru ar avea curajul să fie prezent la deschiderea anului şcolar din acest an, atîta vreme cît şcoala va începe în condiţii mai proaste decît anul trecut”. Ne oprim cu citatul din spusele marelui parlamentar de Rădăuţi, pentru că nu vrem să vă ocupăm timpul de pomană. Vorbele lui Dumitru Mihalescul au primit o replică din partea PSD Suceava: „Cei care au absolvit liceul la vîrsta de 38 de ani (cînd, în general, se marchează 15 ani de la absolvirea facultăţii) fără să fi continuat procesul de educaţie, chiar dacă au manifestat anumite aptitudini manageriale, ar trebui să se limiteze în a-şi exprima opinia doar asupra domeniilor în care au activat”. Totuşi cum să fi făcut domnul Mihalescul liceul, chiar şi la 38 de ani, dacă dumnealui nici măcar nu a terminat grădiniţa? Ne scuzaţi, n-are nici o legătură. Noi vrem să spunem doar că firma familiei Mihalescul nu a reuşit să termine lucrările de modernizare a grădiniţei Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava. Povestea grădiniţei care zace nefinalizată în cartierul Zamca o aflaţi de la directorul Colegiului, Renato Tronciu.