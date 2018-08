Lacrimogenă

Reporter: De cînd nu ne-am mai văzut s-au întîmplat o suită de evenimente în societatea noastră civilă, politică şi militară, dar şi pe scena de teatru politic, ca să nu mai spun de o suită de sărbători soldate cu minivacanţe binemeritate şi ca să nu mai spun de concediul binemeritat al românilor din diaspora suprapus peste aceste minivacanţe prin care şi românii noştri bugetari de la stat din ţară beneficiază de vaucere de vacanţă cu care-şi poate petrece timpul liber cum vrea fiecare în această ţară atît de frumoasă. Deci, după atîta vreme cu atîtea evenimente, aş vrea pentru început s-o luăm mai moale şi să vă întreb cum vă simţiţi în acest peisaj estival de vacanţă parlamentară.

Politician: După cum cum ai pus întrebarea, mai că-mi dau lacrimile a treia sau a patra oară în acest interval estival la care faci referire, fiindcă ai atins mai multe coarde sensibile din sufletul meu.

Reporter: Într-adevăr, sînteţi cam înlăcrimat şi cu ochii înroşiţi, ceea ce n-am observat la dumneavoastră nici cînd aţi pierdut ultima moţiune de cenzură din parlament. De la ce v-au dat lacrimile în această vacanţă parlamentară?

Politician: Prima dată m-au podidit lacrimile de la gazele lacrimogene împrăştiate de jandarmi la mitingul diasporei împotriva guvernului. Pe urmă m-a buşit plînsul cînd am văzut că manifestanţii n-au reuşit să intre în Palatul Victoria şi să repete revoluţia din decembrie 1989. Şi pe urmă iarăşi am plîns cînd am primit un bulan peste ochi de la un jandarm violent pe care acuma vreau să-l pedepsesc, ca să se înveţe minte să nu mai reprime la comanda lui Dragnea manifestaţii paşnice şi democratice.

Reporter: Credeţi că domnul preşedinte Dragnea a avut vreun rol principal sau secundar în această piesă de pe scena noastră politică actuală?

Politician: Nu numai că a avut un rol principal, dar dînsul a fost principalul regizor la această piesă de prost gust şi i-a pus pe jandarmi să se joace cu tunurile de apă şi cu şpraiurile cu gaze lacrimogene şi cu bulanele de împrăştiat manifestaţiile paşnice ale manifestanţilor paşnici şi nemulţumiţi de politica guvernului actual. Care şi acum îmi dau lacrimile cînd mă gîndesc.

Reporter: Cînd v-au mai dat lacrimile în această perioadă, după ce aţi ratat la mustaţă a doua revoluţie din decembrie, fiind clar că luna august nu-i ca luna decembrie şi în care se manifestă ca atare şi indicele de 80 de unităţi de discomfort termic de umezeală şi temperatură?

Politician: Mi-au mai dat lacrimile de Sfînta Maria cînd l-am ascultat pe preşedintele nostru Iohannis în port la Constanţa făcînd apel la forţele noastre navale să apere Marea Neagră cu pieptul dezgolit şi cu navele din dotare şi să nu se încreadă în pesedistul de Fifor pus de penalul de Dragnea să le promită cu neruşinare că le aduce pe gratis nu ştiu cîte curvete, în loc să se refere la abuzurile jandarmeriei din Piaţa Victoria care o împrăştiat gaze otrăvitoare şi usturătoare la ochi.

Reporter: Eu aş zice să nu vă mai referiţi la jandarmi şi la gazele lor amărîte fiindcă dacă şi-ar fi pus mintea marinarii, ăştia pe loc ar fi tras 21 de salve de tun, respectînd o tradiţie care este păstrată încă din secolul al XIV-lea, de cînd au început să fie utilizate tunurile la bordul navelor militare. Pe cînd jandarmii au tras numai cu nişte amărîte de tunuri cu apă şi au fîsîit nişte amărîte de gaze în aer.

Politician: Ca să nu zici că mă exprim de la mine şi că exagerez faptele violente, iată ce îţi citez: „Văzînd dezbaterile publice privind evenimentele violente ce au avut loc în noaptea de 10/11 august 2018 cu ocazia manifestaţiei din Bucureşti, domnul Augustin Lazăr, procurorul general al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doreşte să asigure opinia publică cu privire la luarea tuturor măsurilor legale pentru realizarea unor anchete imparţiale şi efective în cauzele penale aflate pe rolul parchetelor şi care vizează vătămarea unor persoane din rîndul participanţilor sau al forţelor de ordine, în scopul clarificării modului în care s-au derulat evenimentele, al aflării adevărului despre faptele şi persoanele implicate, precum şi al stabilirii responsabilităţilor legale”.

Reporter: Iată că-mi dau şi mie lacrimile de la acest citat, deşi nu aţi folosit nici un gaz lacrimogen. Cînd aţi mai plîns în această minivacanţă în care aţi fost conectat la realitatea din ţară?

Politician: Am mai plîns, aşa cum ţi-am mai relatat, la exerciţiul naval „Forţele Navale Române 18”, cel mai mare spectacol naval al anului, dar am mai lăcrimat şi la pelerinajele pe care le-am făcut pe la mănăstiri, unde am văzut icoane cu Maica Domnului înlăcrimată şi dînsa de la gazele lacrimogene din Piaţa Victoriei.

Reporter: Şi ultima oară cînd aţi lăcrimat în această perioadă?

Politician: Am plîns de ciudă cînd am citit ce-a scris Dragnea pe Facebook că transmite tuturor românilor gîndurile lui calde, în această zi de mare sărbătoare, în care prăznuim Adormirea Maicii Domnului şi serbăm Ziua Marinei Române. Că îi onorează şi îi cinsteşte pe marinarii care servesc ţara pe navele aflate sub pavilion românesc, precum şi pe toţi cei care activează în porturile noastre. Şi că jandarmii lui prin devotament şi profesionalism fac, zi de zi, cinste României.

Reporter: Deci cînd planificaţi o nouă revoluţie?

Politician: De Crăciun. Pînă atunci, ne antrenăm să repetăm revoluţia din Decembrie.