La Şcheia şi la Ciocăneşti

• La Şcheia, unde-s cei mai mulţi hoţi, tîlhari şi bătăuşi pe metrul pătrat din tot judeţul, se va organiza un concurs pentru ocuparea a 11 posturi de poliţist local. Prefecta Mirela Adomnicăi spune că din comisia de examinare vor face parte reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi ai Primăriei Suceava! Totuşi, se angajează poliţişti sau funcţionari care să completeze hîrtiile după comiterea infracţiunilor? Dar, din partea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor de ce nu e nimeni în comisie? Cineva trebuie să certifice faptul că viitorii poliţişti locali ştiu să se roage corect la Dumnezeu să oprească jafurile şi bătăile.

• Din cele 11 posturi, Primăria Şcheia vrea să scoată la concurs în primă fază doar funcţia de şef. Primarul Vasile Andriciuc spune că nu are bani, că va face o rectificare bugetară şi că abia apoi va angaja ceilalţi 10 poliţişti, cu ajutorul unei comisii din care va trebui să facă parte, obligatoriu, şi noul şef. Între timp, şeful îşi va da demisia din cauză că nu are cu cine lucra şi pentru că s-a săturat să tot ia bătaie de la golanii care umblă în gaşcă, şi nu ca el, singur. Aşa că nu va mai fi nici un examen şi nici o Poliţie Locală.

• Vicepreşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Viorel Seredenciuc, la Ciocăneşti, la dezvelirea unei statui a lui Ştefan cel Mare: „Întreg judeţul Suceava trebuie să lupte pentru cele două simboluri majore ale judeţului: domnitorul Ştefan cel Mare şi Bucovina, ca denumire de regiune”. Ne putem închipui cît de concentrat şi de transpirat a fost domnul Seredenciuc cînd a spus asta. Pentru că altfel, în mod natural, ar fi zis că întreaga Suceavă trebuie să lupte pentru cele două simboluri ale judeţului: domnitorul Ştefan cel Mare şi preşedintele Gheorghe cel Flutur.

• La Ciocăneşti a vorbit şi deputata PNL de Dorna, Angelica Fădor: „Alături de dumneavoastră am văzut astăzi o adevărată lecţie de istorie, o lecţie de istorie care a ajuns în sufletele fiecăruia dintre noi. Felicitări locuitorilor comunei Ciocăneşti pentru că ştiu să păstreze nealterate tradiţiile şi obiceiurile, pentru că ştiu să păstreze nealterată istoria noastră care ne face cinste”. Alături de dumneavoastră, stimaţi cititori, am văzut o adevărată lecţie de demagogie.

