„Din prima zi cînd am cîştigat alegerile locale am vrut să colaborăm cu Gheorghe Flutur şi Ion Lungu, dar am fost refuzaţi. Din nou am făcut apel. Am vrut să colaborăm şi astăzi în această sală, dar nu se poate”.



Declaraţie făcut de preşedintele PSD Suceava, Ioan Stan, vineri, 16 decembrie, după ce a constatat că parlamentarii liberali şi şefii lor au lipsit de la evenimentul la care BEJ a împărţit certificatele pentru deputaţii şi senatorii aleşi pe 11 decembrie.