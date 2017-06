Săptămîna trecută, preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, a organizat o conferinţă de presă sub genericul „Încă un an cu Ion Lungu şi Lucian Harşovschi, încă un an ratat pentru Suceava”. Şi noi care credeam că pe domnul Cuşnir l-a cuprins ruşinea şi, lovit de o criză de curaj, va avea o conferinţă cu tema „Încă jumătate de an cu PSD, încă jumătate de an ratat pentru România, nu doar pentru Suceava”.

Ratat cu perje