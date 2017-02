În vizită la Muzeul Antipa(ticului)

Panică la Muzeul de Istorie Suceava! Vizita deputatului PNL Bogdan Gheorghiu a lăsat urme. Zvonerii şi răspîndacii afirmă că acesta s-a dat mare, reuşind astfel să se facă antipatic. Bogdan Gheorghiu spune altceva, din care rezultă că paznicul muzeului era cam antipatic . După ce a trecut printr-un amplu şi costisitor program de modernizare şi extindere, Muzeul de Istorie din Suceava a devenit un punct de atracţie atît pentru turiştii din ţară, cît şi pentru localnici. Elevi, studenţi, profesori, pensionari, ingineri, doctori, şomeri şi maiştri, militari şi civili, au trecut pragul muzeului, curioşi să vadă dacă este într-adevăr frumos, aşa cum se vorbeşte. Curios a fost şi deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, fost realizator de emisiuni la Bucovina TV. Acum nu ştim dacă deputatul a fost mai curios decît jurnalistul, cert este că pe 12 februarie 2017, Bogdan Gheorghiu a fost acolo, însoţit de băiatul lui cel mare. Vizita domnului Gheorghiu nu a trecut neobservată, că dacă ar fi trecut, deputatul-jurnalist nu ar fi făcut subiectul unui material de deschidere în această gazetă. Ia să vedem ce spune gura lumii slobodă. Bogdan Gheorghiu s-ar fi supărat pentru că paznicul nu l-ar fi recunoscut şi l-ar fi trimis să-şi cumpere bilet. Deranjat, deputatul s-ar fi îndreptat către birourile administrative, pentru a-l căuta pe directorul Emil Ursu, ca să i se plîngă. Paznicul ar fi venit după el şi l-ar fi atenţionat că în zona respectivă au acces doar angajaţii instituţiei. Cum directorul nu era la serviciu, deputatul ar fi pus mîna pe telefon şi l-ar fi sunat pe director, pentru a-l pîrî pe paznicul pe care l-ar fi ameninţat că-l dă afară. Palpitant, nu?

Acum, că aţi aflat ce spune gura lumii, o să vă invităm în continuare pentru a vedea ce spun şi gura lui Emil Ursu şi cea a lui Bogdan Gheorghiu, care au răspuns întrebărilor adresate de Oana Şlemco.

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a confirmat că duminică, 12 februarie, a existat un incident, în care rolul principal l-a jucat Bogdan Gheorghiu. Domnul Ursu a declarat că domnul Gheorghiu, care era însoţit de băiatul său, a cumpărat bilet şi, fiind pentru prima oară la Muzeul de Istorie, s-a rătăcit, urcînd la birourile administrative. Conform lui Emil Ursu, în loc să-l atenţioneze politicos că a greşit drumul, paznicul ar fi dat dovadă de exces de zel. Comportamentul paznicului l-ar fi speriat pe copilul deputatului. Domnul Ursu a spus că, într-adevăr, a fost sunat de domnul Gheorghiu, care l-a atenţionat că degeaba s-au băgat atîţia bani în muzeu, dacă un paznic vine şi strică totul prin comportamentul său.

Într-un fel, comportamentul paznicului nu poate fi considerat unul condamnabil în totalitate, înţelegem de la Emil Ursu, care a declarat că de cînd muzeul găzduieşte expoziţia „Aurul şi argintul antic al României”, paznicii sînt mai vigilenţi.

Buun! Acum vă invităm să citiţi declaraţia deputatului-jurnalist:

„Am fost cu cel mic la muzeu. Nu m-am certat cu nimeni. Am intrat în muzeu şi paznicul m-a întîmpinat cu: « Ce doriţi? ». Eu l-am întrebat: « Ce pot să doresc? Să vizitez muzeul ». « Nu, că vă uitaţi aşa… ». « Mă uit, pentru că de asta am venit: să mă uit la muzeu ». M-am dus să-mi iau bilete. Am vizitat etajul I. Am vrut să vizitez şi expoziţia foto de la etajul II. Mi-a spus că nu am voie pe etajul ăla. Pînă la urmă l-am sunat pe Emil Ursu, care mi-a dat dreptate, pentru că expoziţia foto era deschisă. Atîta tot. Nici vorbă de altceva. M-am plîns de atitudinea paznicului, dar nu m-am certat cu el, pentru că eram cu cel mic. Atît a fost. Cum să-i spun eu cuiva că-l dau afară? Nici vorbă de aşa ceva. Cum să-i spun aşa ceva?”.

Pînă la urmă, ce-am reţinut? Păi, am reţinut că un parlamentar nimereşte şi uşa muzeului, nu doar pe cea a bufetului de la Parlament, a restaurantului hotelului sau a barului cel mai apropiat de casă, că deputaţii plătesc şi ei biletul de intrare la muzeu, că, în timpul liber, Bogdan Gheorghiu este un tată grijuliu, că deputatul-jurist are numărul de telefon al directorului Muzeului Bucovinei, că Emil Ursu răspunde la telefon şi în zilele libere şi că paznicii de la muzeu dau dovadă de exces de zel, pentru că au de păzit o colecţie valoroasă.

În încheiere, vă invităm să vizitaţi Muzeul de Istorie, indiferent de vîrstă, sex, religie, simpatii politice, pregătire, funcţie şi bani. Atenţie să nu vă rătăciţi! Vizionare plăcută.

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, în cadrul unei şedinţe de partid cu public: „Îmi cer scuze, dar vreau să fac şi eu o întrebare: permiteţi să iau cuvîntul? Nu, nu-l iau de tot. Îl dau imediat înapoi, pentru că ştiu că mai sînt şi alţi colegi de-ai noştri care vor să vorbească”.