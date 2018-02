Greu de trimis. La catedră

După patru ani în care l-a ţinut în braţe, PSD Suceava vrea să-l schimbe pe profesorul Gheorghe Lazăr din funcţia de şef al Inspectoratului Şcolar, însă acesta nu vrea să renunţe la post. Şeful PSD al Inspectoratului Şcolar Suceava, Gheorghe Lazăr, a comentat pentru Intermedia TV decizia Ministerului Educaţiei de a-i acorda doar calificativul „nesatisfăcător”, calificativ care echivalează cu declanşarea operaţiunii de debarcare a acestuia: „M-a surprins calificativul şi pe mine, şi pe colegii mei din Inspectorat. Pe toţi ne-a luat prin surprindere. Este cel mai mic calificativ al meu de pînă acum. Am primit doar punctajul, nu şi raportul. Nu ştiu motivele acestui punctaj. Voi face contestaţie la punctaj”. Întrebat dacă are vreo intenţie de a demisiona de la şefia instituţiei, Gheorghe Lazăr, social-democratul care a ajuns în funcţie cu largul sprijin al PSD, a declarat: „Dacă colegii şi lumea consideră că trebuie să plec, eu plec. Eu consider că mi-am făcut datoria în învăţămînt din 1975 pînă acum şi puteţi să întrebaţi suficientă lumea cum mi-am făcut datoria. Eu spun că mi-am făcut treaba. Dacă cineva consideră că nu mi-am făcut treaba, să vină să-mi spună bărbăteşte: bă, de ce nu-ţi faci treaba?”. PSD Suceava l-a făcut pe Gheorghe Lazăr şef şi tot PSD Suceava este cel care vrea să-l scoată pe acesta din biroul de conducător al învăţămîntului judeţean. Este evident acest lucru, că doar domnul Lazăr nu o fi avut o activitate atît de nesatisfăcătoare încît să i se acorde doar calificativul „nesatisfăcător”.