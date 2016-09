Doi profesori de la Şcoala Gimnazială Plopeni au fost săltaţi, fiind acuzaţi că i-au scris lucrările de la Evaluarea Naţională băiatului primarului PNL de la Salcea, Ilie Lungu, care din elev obişnuit a fost transformat într-un adevărat as la Română şi la Matematică. Tot joi, 15 septembrie, adică în ziua în care în alţi ani era deschiderea oficială a noului de învăţămînt, procurorii l-au săltat Victor Jucan, profesor de biologie la Şcoala Generală nr. 3 Suceava, pe care l-au acuzat că a luat şpagă pentru a ajuta o elevă să ia Bac-ul în sesiunea de toamnă. Dacă mai spunem că promovabilitatea la Bac în cea de-a doua sesiune a fost catastrofală, după ce nici în prima sesiune rezultatele n-au fost foarte bune, şi că cele mai multe şcoli din judeţul Suceava nu au autorizaţie sanitară şi aviz ISU, atunci cădem cu toţii de acord că sînt probleme multe şi grave în învăţămîntul sucevean. Şi încă ceva. Vineri, 16 septembrie, invitat la Radio Top, preşedintele ASIS, profesorul Giani Leonte, a acuzat instituţia condusă de social-democratul Gheorghe Lazăr că face numirile la şefia şcolilor doar pe criterii politice şi a spus că este de acord cu decizia Ministerului Educaţiei de a organiza cît mai curînd concursuri pentru posturile de director. Evident, Gheorghe Lazăr nu este vinovat pentru tot ceea ce se întîmplă rău în acest domeniu, cu unele lucruri el neavînd nici o legătură. În plus, la Inspectoratul Şcolar, domnul Lazăr nu e singur. Dar fotografia cui, dacă nu cea a şefului Inspectoratului Şcolar, am fi putut să o punem scriind despre situaţia pe care tocmai am descris-o?

