Faceţi loc, faceţi loc, sînt tot eu pe primul loc!

Înainte de a cere să i se ia atribuţiile de director al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Andrei Ianovici a scos la concurs un post de şef birou, condiţiile de participare fiind croite după chipul şi asemănarea sa. Am trăit s-o auzim şi pe asta. Andrei Ianovici spune că nu şi-a dat demisia, ci a cerut să-i fie luate atribuţiile de director al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava. Deci, domnul Ianovici, omul cocoţat în urmă cu doi ani în funcţie de UNPR, nu şi-a dat demisia, şi-a dat atribuţiunile. De bună voie şi nesilit de nimeni. Ei, pe naiba. Şi-a dat atribuţiunile, spune domnul Ianovici, din motive personale. Motivele personale ar putea fi faptul că nu mai are nici un fel de susţinere politică, PSD sau ALDE abia aşteptînd să-şi înşurubeze omul în scaunul de şef al DSP, şi faptul că cea mai mare parte a colectivului, cu care nu a avut relaţii dintre cele mai bune, l-a vrut plecat. Andrei Ianovici, care a condus timp de doi ani, cu titlu interimar, DSP-ul este acum inspector. Inspector era şi în urmă cu două săptămîni, dar era inspector cu atribuţii de director, atribuţii la care a renunţat, după cum vă spuneam. Totuşi, cineva care s-a obişnuit cu aerul tare al înălţimilor nu se va îneca cu aerul pe care îl respiră angajaţii obişnuiţi? Adică, va putea să revină domnul Ianovici cu picioarele pe pămînt sau îşi va fi pregătit el un soclu mai mic pe care să stea, ţinînd nasul pe sus, în căutarea unui aer ceva mai tare? La această întrebare am căutat şi am găsit răspunsul pe pagina oficială a Agenţiei Naţională a Funcţionarilor Publici, unde este postat anunţul pentru organizarea concursului „de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Inspecţia şi Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava”.