Fă ce spune PSD-ul, nu ce face el

Pare-se că PSD-ului i-a luat Dumnezeu minţile. După ce că s-a apucat să-şi dea jos propriul Guvern, PSD-ul vrea să-şi dea şi foc la valiză în curtea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Ca să nu avem vorbe, vă reamintim pe scurt că Jupânu’ a arătat, încă din startul procesului, că Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei condus de arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen, nu este îndreptăţit să intre în posesia a 166.000 de hectare de pădure. Am scris în numeroase articole că actualul Fond nu are cum să fie continuatorul fundaţiei cu acelaşi nume care a fost desfiinţată atunci cînd s-a instalat la putere regimul comunist, fiindcă fundaţia în fruntea căreia se află Înaltul Pimen este alcătuită din persoane fizice, şi nu din Biserică şi din instituţii ale statului, aşa cum era vechea fundaţie. Pînă la urmă, FBORB a pierdut definitiv procesul cu Statul Român pentru cele 166.000 de hectare de pădure. Introducerea fiind făcută, să ne îndreptăm atenţia către pădurea pe care Romsilva vrea s-o smulgă din braţele Bisericii din judeţul nostru. Nu este vorba despre cele 90.000 de hectare de pădure pe care Guvernul Năstase le-a făcut cadou Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în preajma alegerilor prezidenţiale din 2004, pentru a-l mai potoli pe Pimen Suceveanul, care toca PSD-ul de dimineaţa şi pînă seara. Nu este vorba despre cele 90.000 de hectare, pentru că acestea i-au fost luate de PSD Arhiepiscopiei imediat ce Adrian Năstase a pierdut alegerile prezidenţiale. Noi vorbim despre cele cîte 30 de hectare de pădure pe care tot Guvernul Adrian Năstase le-a oferit fiecărui lăcaş de cult din judeţul Suceava în baza unei Ordonanţe. În total, Guvernul PSD şi apoi Parlamentul dominat de PSD au luat de la Romsilva 16.500 de hectare de pădure, pe care le-au trecut în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.