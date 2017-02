EschiMoş Crăciun, la Zvoriştea

La Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Zvoriştea s-a rămas fără combustibil, iar Moşul a trebuit să vină cu calorifere electrice. Pentru vicepreşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Niţă e normal ca nişte oameni suferinzi să stea la 19-20 de grade Celsius. Bună ziua şi bine v-am găsit citind gazeta noastră la căldurică. O fi cald în casă sau la birou, depinde unde răsfoiţi Jupânu’, dar tot mai este nevoie de un pic de încălzire.

Zilele trecute, E.ON România a dat publicităţii un comunicat, din care ne permite să cităm: „Spune-mi care e temperatura din dormitorul tău ca să îţi spun din ce ţară eşti. Da, se pare că pentru mulţi europeni numărul gradelor Celsius din dormitor este o condiţie importantă pentru un somn cît mai confortabil. Cu cît e mai cald, cu atît mai bine, afirmă 18% dintre români, care consideră că o temperatură de 25 de grade Celsius sau chiar mai mare este optimă pentru odihna din timpul nopţii. Alţi 27% dintre cei chestionaţi văd potrivită pentru dormitor o temperatură de 23-24 de grade Celsius, proporţie egală cu a celor care ar prefera doar 20-21 de grade Celsius. Cine crede că în dormitoarele italienilor domneşte o atmosferă fierbinte se înşeală, deoarece 34% dintre aceştia preferă să doarmă la 18 sau 19 grade Celsius. Temperatura în dormitor de 18 grade este, de asemenea, preferată de 22% dintre germani. Pe de altă parte, turcii vor căldură. (…) o treime din populaţia Turciei alege să-şi petreacă nopţile în dormitor la temperaturi de 25 de grade sau chiar mai mari. Astfel, nopţile turcilor se situează în topul clasamentului, fiind urmate la o oarecare distanţă de cele ale locuitorilor din Suedia și Cehia, unde un sfert din populaţie se bucură de un somn odihnitor la 20 de grade”. Ne oprim aici cu citatul din acest comunicat care, pe alocuri, s-a vrut a fi unul glumeţ şi o să trecem la lucruri serioase. Ca de exemplu, temperatura în care sînt ţinuţi asistaţii din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Zvoriştea. De problemele care ţin de asistenţa socială, din partea executivului judeţean se ocupă vicepreşedintele liberal Gheorghe Niţă, care pînă a obţine funcţia din administraţie ca urmare a votului din vara anului trecut s-a ocupat cu succes de fabrica sa de lactate. Săptămîna trecută, cîţiva lucrători din presa suceveană au primit următorul sms: „Vă rog să mergeţi la CRRN Zvoriştea din cadrul DGASPC. De cîteva zile nu mai este deloc apă caldă şi căldură! (…) Ni se spune că şi la alte centre e la fel! Dăm 900 de lei din pensie şi sîntem torturaţi de frig. De spălat, ce să mai spunem. Din august tot îşi bat joc de noi! (…) Nu mai este combustibil deloc de cîteva zile”. După citirea mesajului, Oana Şlemco a pus mîna pe telefon, l-a sunat pe vicepreşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Niţă şi l-a întrebat dacă într-adevăr sînt probleme cu apa caldă şi cu încălzirea la centrul de recuperare de la Zvoriştea. Domnul Niţă a spus că informaţia este greşită şi că a făcut fotografii cu termometrele, iar acestea indică temperaturi de 19-20 de grade Celsius. Totodată, pe fiecare etaj sînt boilere pentru apă caldă. Şi a mai spus domnul vicepreşedinte că directoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului, Nadia Creţuleac, directorul economic şi „cineva de la achiziţii” se află la Zvoriştea, pentru a vedea care este situaţia. Mda, deci sînt probleme şi se caută soluţii pentru încălzirea camerelor. Nu, nu, a spus domnul vice, pentru că în camere sînt 19-20 de grade. Acesta a recunoscut că unitatea de la Zvoriştea a rămas fără combustibil, dar au fost puse în funcţiune aeroterme şi calorifere electrice, aşa că situaţia este sub control. Dar, totuşi, 19 grade nu înseamnă prea puţin?, a venit întrebarea. Nu, a răspuns omul care a făcut performanţă ca patron al unei fabrici de lactate. Pentru că sînt şi 20 de grade, nu doar 19. Pentru Gheorghe Niţă, om sănătos şi bine hrănit, or fi suficiente 20 de grade, dar pentru un om suferind ne e teamă că nu. Or poate că domnul Niţă crede că la centrul de la Zvoriştea nu or fi internaţi români, ci italieni, cehi sau suedezi. Cît priveşte lipsa combustibilului, de unde să ştie domnul Niţă şi conducerea DGASPC că anul ăsta în lunile ianuarie-februarie va fi iarnă? La ora discuţiei telefonice cu Gheorghe Niţă, combustibilul era pe drum. Cum nu a nins, e de presupus că acesta a ajuns şi s-a băgat în centrală, după care şi-a dat foc.

Vicepreşedintele PNL al CJ Gheorghe Niţă este oarecum nesigur că 19-20 de grade ar fi, totuşi, suficiente pentru asistaţii de la Centrul Neuropsihic de la Zvoriştea: „20 de grade sînt suficiente, zic. Că doar n-or vrea 28, 33 sau chiar 40 de grade, că de la un păhărel-două se fac praştie şi mai distrug naibii centrala termică pe motiv că şi-aşa nu merge, pentru că n-are combustibil”.