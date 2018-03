Deputatul PSD de Cîmpulung Moldovenesc, Emilian Havrici, rezolvă tot. La televizor. La emisiunea „Exclusiv 90” de la Bucovina TV, domnul Havrici a spus că a rezolvat problema primului tronson al pîrtiei de schi de la Cîmpulung Moldovenesc, că mai are plan să rezolve şi cu al doilea tronson şi că problema lemnului de foc este pe rezolvate. Dar nu pentru toată lumea. A spus parlamentarul, a cărui profesie este cea de inginer silvic: „Va fi lemn de foc. Încet, cu calm. Ştiu că este o stare de panică, de criză. Deja începe să vină lemnul.(…) Într-adevăr, nu va fi lemn de foc la Constanţa, fiindcă nu este resursă. Nici la Tulcea. Dar măcar încercăm să rezolvăm problema Arcului Carpatic unde este lemn”. În Anul Centenar, Emilian Havrici a redus România la Arcul Carpatic, de parcă n-a fost suficient că de la Marea Unire ţara noastră a pierdut teritorii importante. Dar tulcenii şi constănţenii cu ce sînt vinovaţi că s-au născut în zone fără lemn, domnule deputat? Şi a mai scos una Emilian Havrici: „Dacă e o problemă pe un anumit articol, hai să găsim soluţii. Dacă direcţia silvică nu are cereri de la populaţie, dacă agenţii economici l-ar cumpăra, nu are sens să blochezi piaţa şi să pui la dispoziţie încă o resursă ca să se dezvolte agenţii economici”. Aşa este, domnule Havrici, de ce să se dezvolte agenţii economici? Ei trebuie mulşi şi, eventual, după ce nu mai pot da lapte, brînză, carne şi ouă, trebuie ajutaţi să moară. Dar dacă n-ar fi agenţii economici, ăştia pe care dumneavoastră nu vreţi să-i ajutaţi, domnule deputat, de unde v-aţi mai lua indemnizaţia de parlamentar? Halal mentalitate aveţi, domnule Havrici!

Fiţi sociabili!