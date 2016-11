După Leo, Leon

La doar cîteva zile distanţă, Muzica a sărăcit din nou: nici n-a apucat bine să plece Leonard Cohen, un enorm poet (despre care cred cu convingere că s-a stins de necaz că Nobel-ul l-a luat bunul său prieten, Bob Dylan, mai puţin poet decît el, dar indiscutabil un muzician mai complex) că pe urmele lui încă proaspete a luat-o şi Leon Russell, un nume prea puţin cunoscut şi aproape deloc vehiculat la noi, dar a cărui prezenţă a însemnat enorm pentru o armată întreagă de muzicieni din vîrful ierarhiei. De altfel, unul dintre ei, Elton John, cel care a şi susţinut speech-ul de la includerea lui Leon în Rock’ n’ Roll Hall of Fame, în 2011, a spus mereu că Leon a fost modelul lui suprem, sursa lui permanentă de inspiraţie. La amintita ceremonie, Elton a scos o foaie de hîrtie de pe care a citit, preţ de cîteva zeci de secunde, cîteva nume din cele peste 200 (!!) a căror carieră a fost marcată de prezenţa lui Leon, atît ca pianist cît şi ca producător, compozitor ori leader de grup. Culmea e că nici Elton John nu avusese habar cu cîţi a lucrat Leon! Lista e absolut uluitoare. Selectez cîte ceva. A cîntat, aşadar, la pian, alături de Frank Sinatra şi Connie Francis, dar şi de B.B. King ori Rolling Stones, pentru care a compus „Get a Line on You”, devenită ulterior „Shine a Light” pe albumul „Exile on Main Street”. Tot el a compus „Delta Lady”, primul hit al lui Joe Cocker, din 1967. Să mai spun că şi Beach Boys l-au avut la mai toate înregistrările alături de ei, la pian? Ori că a fost membru fondator al celebrului grup Delaney & Bonnie & Friends, care are, printre altele, un senzaţional album live cu Eric Clapton? Dar nici n-a terminat bine turneul, în 1970, că a întemeiat grupul „Mad Dogs and Englishmen”, cu vocalist Joe Cocker, care a efectuat un turneu şi a scos un fabulos dublu album live intitulat tot aşa. Iar după asta, tot în 1970, a fost pe scenă alături de George Harrison, Ravi Shankar şi Bob Dylan în istoricul „Concert for Bangladesh”. Iar Phil Spector, genialul şi dementul producător, se zice că n-a îndrăznit niciodată să-l contrazică pe Russell în probleme de sunet. Şi au lucrat împreună pe vreo 40 de albume.

Fiţi sociabili!