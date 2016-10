Dorin Goian şi Andrei Ciutac

Atît a putut, atît a făcut Foresta în meciul cu Steaua din Cupa României, cîştigat de oaspeţi cu 2-1. Măcar ai noştri n-au stat cu fundul în poartă şi au încercat să joace, pe alocuri reuşindu-le acest lucru. De străduit s-au străduit şi conducătorii clubului. Cu sprijinul Primăriei Suceava şi al Consiliului Local s-au închiriat o instalaţie de nocturnă şi o tabelă de marcaj. S-au făcut asfaltări pe la stadion, s-a dat un var pe la vestiare, s-a construit o toaletă la parterul tribunei oficiale şi s-au adus toalete ecologice. Cu biletele a fost o problemă, în sensul că au fost scoase la vînzare mai puţine decît se anunţase, iar la capătul cozii suporterii erau aşteptaţi doar de o singură casă de bilete, şi nu de vreo trei-patru. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei, Andrei Ciutac, nu are nici 30 de ani şi nu are mare experienţă în domeniu, iar fostul internaţional Dorin Goian abia a pus ghetele în cui şi încearcă să se acomodeze cu funcţia de preşedinte executiv al clubului. Oricum, nu este uşor să organizezi un eveniment la care participă direct 7.000 de oameni şi alte cîteva sute de mii prin intermediul transmisiunilor tv. Partida dintre Foresta şi Steaua a fost mai mult decît o partidă de fotbal, a fost un eveniment care a trezit un oraş care, de obicei, după ora 21.00, intră în casă, trage jaluzelele şi se bagă sub plapumă. În general, lucrurile au arătat bine şi pe stadion, şi în afara acestuia, şi s-au văzut bine şi la tv. Dorin Goian, Andrei Ciutac şi toţi ceilalţi care s-au străduit ca treaba să fie cît mai bună sînt Jupânii de Salon ai săptămînii.

