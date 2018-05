Doar o placă să-ţi mai pun

Pentru că plutăritul a murit, Gheorghe Flutur a mers la Vatra Dornei cu placa. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava s-a abţinut, totuşi, să fixeze în cuie placa de marmură pe peretele gării din localitate, scăpînd astfel de acuzaţia de mutilare.

Caravana „Zestrea Bucovinei” a pornit. Aşezat în fruntea caravanei, iniţiatorul acestui proiect, preşedintele PNL al Consiliului Judeţean Gheorghe Flutur, a strigat pentru prima dată la cai pîrrr!, ţuric!, stai! în municipiul – staţiune Vatra Dornei. Gazdele s-au dovedit extrem de primitoare. Şi normal, fiindcă bucovinenii sînt oameni primitori, în general, dar şi pentru că localitatea este condusă de un liberal de-al lui Gheorghe Flutur, Ilie Boncheş. La Casa de Cultură „Platon Pardău”, oaspeţii de la judeţ au fost întîmpinaţi cu plăcinte poale-n brîu şi cu filmuleţe şi specialişti care au vorbit despre căi ferate, staţiunea balneo-climaterică, minerit şi plutărit. Din păcate, despre plutărit şi minerit se poate vorbi doar la trecut, iar referitor la transportul feroviar, glasul roţilor de tren este din ce în ce mai stins. Infrastructura feroviară este cum este, locomotivele şi vagoanele sînt cum sînt, iar trenurile circulă din cînd în cînd, iar cîteodată chiar mai rar. Ce au putut face, totuşi, Consiliul Judeţean Suceava şi Primăria Vatra Dornei pentru transportul feroviar? Au comandat o placă de marmură pe care au dus-o în gară cu scopul de a o bate în perete, pentru ca generaţiile viitoare să ştie că cele două instituţii au contribuit şi ele cu ceva la bunul mers al trenurilor. Placa este prevăzută cu patru găuri pentru fixarea de perete a şuruburilor şi este menită să-i aducă aminte gării cînd este construită. De aceea, pentru început scrie „clădire inaugurată în 25 iulie 1910”. După care, autorii monumentalei plăci pe care au vrut să o cocoaţe pe monumentul istoric au scris cu litere aurii „Placă dezvelită la Centenarul Marii Uniri, în 28 aprilie 2018”. În centru apare sigla făcută de Consiliul Judeţean pentru Centenarul Unirii, iar sigla este încadrată de numele celor două instituţii care au realizat placa.

După simpozionul de la Casa de Cultură „Platon Pardău”, Gheorghe Flutur i-a poftit pe oaspeţi în gara monument istoric, pentru a dezveli placa. Numai că placa nu fusese montată pe perete, ci fusese ridicată pe un suport metalic în apropierea peretelui. Veţi spune că înaintaşii noştri au făcut o ditamai unirea, iar oficialităţile de astăzi nu-s în stare să bată patru cuie într-un perete. Ba sînt, însă ceva l-a împiedicat pe domnul Flutur să o facă, stricîndu-i acestuia, într-un fel, evenimentul. Am încercat să aflăm de ce placa nu a ajuns pe peretele gării şi a trebuit să se mulţumească cu locul pe care organizatorii evenimentului i l-au găsit în vîrful unei ţevi. Ne-a trecut prin cap că domnul Flutur s-o fi gîndit că încalcă vreo lege şi că ar putea fi amendat şi arătat cu degetul. Dar, să dăm cuvîntul specialistului, arhitectul Viorel Blănaru de la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Suceava: „Orice intervenţie pe monument se face cu proiect şi aviz. Nu ştiu dacă Comisia Zonală nr. 7 Suceava a monumentelor istorice, care este o ramificaţie a comisiei naţionale, ar fi aprobat proiectul. Nu cred că ar fi primit avizul ca să mutileze monumentul prin poziţionarea unui afiş temporar. Oricum, noi nu am primit o solicitare din partea autorului sau a beneficiarului panoului respectiv. Nu ne-a căutat nici o autoritate cu drepturi legitime în ceea ce priveşte folosirea gării, pe de o parte, şi a afişului respectiv, pe de altă parte. Primăria era obligată să vegheze la respectarea legislaţiei privind monumentele istorice, prin Serviciul de Disciplină în Construcţii, şi era singura în măsură să informeze beneficiarii de condiţiile în care se poate face lucrarea respectivă. Apreciem faptul că nu a fost mutilat monumentul şi că s-a adoptat o soluţie optimă”. Pe lîngă ce-a trecut Gheorghe Flutur! Pe lîngă acuzaţia de mutilare. Domnul Flutur s-a oprit la timp şi, în plus, a făcut economie de patru cuie. Caravana „Zestrea Bucovinei” merge mai departe. Diii, murgule, diii!

Preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, şi placa cu care a venit în gara din Vatra Dornei: „Astăzi, împreună, scriem istorie. După cum se poate vedea şi pe această placă de marmură, o scriem cu litere de aur. Astăzi, 28 aprilie, am dezvelit-o. Îmi iau angajamentul în faţa dumneavoastră că pe 28 septembrie voi fi din nou aici. Pentru că ştiu că la Dorna frigul vine ceva mai repede şi cineva trebuie să învelească placa”.