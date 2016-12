Doamnelor nou alese, domnilor nou aleşi,

Înainte de orice, vă felicit pentru faptul că ne-aţi convins să vă votăm. Asta nu e neapărat o dovadă a presupuselor dumneavoastră bune intenţii, ci mai degrabă a faptului că noi, votanţii (sinonim: proştii) dv. am mai pus o dată botu’ la promisiunile cu totul fantasmagorice pe care ni le-aţi făcut în loc de aşa zisul proiect de ţară, pe care de vreo 27 de ani continuăm să îl aşteptăm. Reformulez: îl mai aşteaptă, poate, vreo cîţiva fraieri care încă n-au înţeles că tot ce vă mînă pe liste este doar o dorinţă aproape patologică de a da tunuri, de a vă îmbogăţi pe orice căi, majoritatea ilegale, dv. şi tot neamul şi toate neamurile domniilor voastre. Iar cea mai concretă dovadă în acest sens este tocmai dispariţia de pe liste (cu varianta extrem de perfidă de a mai figura acolo, dar pe locuri de unde ar putea fi aleşi doar dacă partidele dumnealor ar obţine niţel peste 90%!) a celor, extrem de puţini, care pe durata activităţii parlamentare chiar au făcut cîte ceva, chiar au muncit, chiar şi-au justificat prezenţa acolo. S-au făcut însă vinovaţi, în afară de asta, şi de a nu fi dat cui trebuie, întocmai şi la timp, limbile mult dorite. Cu adevărat grav e că procedura se aplică în toate, absolut toate, partidele, dar mai ales la cele mari, care cu siguranţă că vor cotropi din nou Parlamentul. De la dv., cei nou aleşi, nu aştept nimic: nici salarii mai mari, nici şosele normale (că de la autostrăzi am avut tot timpul să-mi iau gîndul!), nici vreun boom economic (nici măcar vreun poc!, poate mai degrabă alte fîsss!-uri), nici recolte-mamut în agricultură, nici Educaţie civilizată, nici Sănătate normală, nici Justiţie corectă. Ei, şi fiindcă vin sărbătorile, ar trebui să vă urez ceva. Dar ce? Sănătate? Sigur aveţi, măcar fizică, iar de aia psihică văd că încă nu vă întreabă nimeni, nici măcar o dată pe an, ca pe profesori. Prosperitate? Şi d-asta aveţi, cu asupra de măsură, din moment ce aţi cotizat ca turbaţii ca să vă vedeţi pe liste. Aha, ştiu: vă doresc libertate, că la capitolul ăsta văd că se produc destule accidente de parcurs.

Doru Popovici