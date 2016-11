Doamnă şi domnule Băsescu,

Am urmărit cu infinită emoţie solemnitatea înmatriculării domniilor voastre în marea familie românească, versiunea ex-sovietică. Este un pas logic pentru partea masculină şi avidă de putere a familiei dumneavoastră, şi cel puţin de neînţeles în privinţa dumneavoastră, stimată doamnă. Cu atît mai de nepriceput cu cît pe dv. nu vă vînează nici o Corduţă, pardon, Codruţă Kovesi, şi deci n-aţi avea nici un motiv plauzibil de a vă refugia pe alte meleaguri în caz că suspiciunea rezonabilă de una, de alta, devine groasă. Revenind la principalul artizan al dublării cetăţeniei, domnul fost Preşedinte, emoţia de care vorbeam la început mi s-a amplificat pînă la a-mi da ritmul cardiac peste cap cînd am văzut cu cît patos a jurat credinţă Republicii Moldova, angajîndu-se să nu-i prejudicieze sub nici o formă interesele şi integritatea teritorială. N-am la îndemînă formula de jurămînt pentru funcţia prezidenţială de dincoace de Prut, şi nici chef să umblu pe internet. Cu siguranţă, însă, că prevede ceva similar. Şi nu cred că dumneavoastră, domnule Băsescu, aţi putut fi înscăunat la Cotroceni fără să-l fi depus. Numai că, din amintiri de dată relativ recentă, trăiesc cu senzaţia că nu v-aţi înghesuit să apăraţi interesele României, şi implicit ale românilor, altfel decît în varianta casnică, adică trăgînd ca turbatul să vă fie bine tuturor membrilor familiei Băsescu: care preşedinte, care europarlamentar, care notar combinat cu rusălăii, başca moşieri-agricultori pe juma’ din Bărăgan. Numai ape nu v-aţi tras, că ce dracu’ să faci cu apa dacă nu mai ai nici un vapor în ţară!? Nu cred, totuşi, că veţi candida într-o bună zi şi în Moldova pentru aceeaşi funcţie, fiindcă moldovenii, care nu mai ştiu ce să facă pentru a obţine cetăţenia română, n-ar putea pricepe în veci de ce ar vrea cineva, oricine şi de oriunde, să vrea să devină cetăţean moldovean. Iar la chestia că dv. aţi făcut-o spre binele ţării lor n-ar pune botu’. Mai bine mai încercaţi încă o dată la noi, eventual după schimbarea Constituţiei, după modelul Putin. Noi punem botu’ la orice, dovadă că după dv. l-am ales pe altul cu nimic mai breaz.

Doru POPOVICI