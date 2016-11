Doamnă Cord…, pardon, Codruţa Kovesi,

Vă jur că era cît pe ce să abordez un cu totul alt personaj în această rubrică, în acest număr, numai că exact în momentul în care scriam titlul rubricii, un domn, care se lăuda pînă mai acum vreo doi ani că el v-a inventat, a avut o intervenţie telefonică la un post de televiziune, din care am înţeles, oarecum la nivel subliminal, că acum nu mai e tocmai încîntat de invenţie. Domnul în cauză (de fapt, şi datorită dv., e implicat în mai multe cauze, cu statutul de inculpat) comenta un verdict cumva ambiguu al unui for presupus universitar (dacă acceptăm ideea că Universitatea de Vest e chiar o universitate, dar de ce n-ar fi, din moment ce şi la Slobozia cică ar fiinţa o asemenea instituţie!?) care, cam împotriva voinţei proprii, a fost obligat să vă cerceteze mai en detail lucrarea dv. de doctorat, la ceva vreme după ce tot acolo, dar la en gros (de obraz!, zic eu) o comisie v-a pricopsit cu titlul de Doctor. Prilej cu care, prin intermediul amintitului domn, v-aţi coţopenit în moţul celei mai anticorupţie instituţii din Calea Lactee şi, implicit, din România. Paranteză: stau şi mă întreb, tot de ceva vreme, ce-o fi în sufletul neamţului, că cînd (pardon) dădea cu plagiatul în Ponta, dar şi cu dv. tot în Ponta, nu se gîndea, presupun, că ar putea veni şi momentul în care pe lîngă clasica-i tăcere va rămîne de-a dreptul fără grai. Că cum (iar pardon) şi că cine (iar…) ar mai putea să-l execute pe Titulescu ăl’ mic, dacă însăşi anticoruptista a semiplagiat!? Cum adică „semi”, că aşa cică a dat verdictul comisia aia de Vest? Păi, cum zicea domnul despre care vorbeam mai pe la început, citez: „… e ca şi cum Codruţa Kovesi ar fi rămas semiînsărcinată! Adică mai avem doar să aflăm dacă e fată sau băiat, dar nu sîntem siguri că e însărcinată!”. Adînc, să fiu al naibii. Dacă s-a ajuns pînă aici, atunci mai întreb şi eu: de ce dracu’ e nevoie de comisie? Fiindcă în lumea normală, orice universitate are softul numit „antiplagiarism” care dă verdictul în cîteva secunde, fie că e vorba de un eseu de cîteva rînduri, fie de ditamai Doctoratul. Şi-ţi spune şi dacă e băiat, ca Oprea, să zicem, ori fată, ca Cord…, pardon, Codruţa Kovesi. Lui Ponta i se cere şi excluderea din avocatură. Din Procuratură cum se pleacă? Dar procurorii au voie la pîrnaie? Nu, nu e o întrebare retorică.

Doru POPOVICI