Dacian Cioloş, mai erou decît Avram Iancu

Preşedintele României, Klaus Iohannis, n-a avut încotro şi a semnat decretul de promulgare a Legii privind declararea lui Avram Iancu „Erou al Naţiunii Române”. În primă fază, domnul Iohannis, căruia nu-i convin multe, a întors Legea la Parlament pe motiv că „recunoştinţa şi respectul pe care le impune o personalitate de amplitudinea celei a lui Avram Iancu nu pot fi convertite juridic şi cu atît mai mult politic în argumente de natură să impună şi să justifice instituirea unui regim juridic « intuitu personae »”. Dacă aţi înţeles ce-a vrut să spună preşedintele, atunci vă felicit. Ca să fie sigur că parlamentarii nu-l vor face pe Avram Iancu eroul eroilor, preşedintele României a pus pe masă Constituţia şi le-a arătat acestora că doar dumnealui poate conferi titluri de onoare, printr-un decret contrasemnat de premier. Numai că parlamentarii n-au ţinut cont de argumentele lui Klaus Iohannis şi l-au obligat pe acesta să semneze decretul privind declararea lui Avram Iancu „Erou al Naţiunii Române”. Şi uite-aşa, împotriva voinţei sale, fostul primar de la Sibiu a trebuit să declare erou pe cineva dintr-o altă ţară, din Ţara Moţilor. Klaus Iohannis s-o fi cutremurat la gîndul că, mîine-poimîine, parlamentarii îl vor obliga să-l facă erou şi pe conducătorul Ţării Morţilor, Liviu Dragnea, cel care, conform unor relatări din presă, a adus şi morţii la vot. Haideţi că am făcut o glumă. O glumă proastă. Dar, ce-o fi făcut Avram Iancu ăsta de merită titlul de erou, s-o fi întrebat profesorul de fizică de la Sibiu. O fi fost vreun tehnocrat care la solicitarea ţăranilor ieşiţi pe uliţele capitalei Ţării Moţilor o fi fost de acord că preia conducerea Guvernului? O fi fost vreun om care să renunţe la postul său bine plătit la Viena, pentru a se întoarce în ţara lui natală ca să-şi pună în slujba acesteia toată priceperea şi toată energia? O fi făcut el vreo platformă cu care să ducă ţara pe cele mai înalte culmi de progres şi civilizaţie? O fi demonstrat că este unicul om capabil să conducă un guvern? Nu. Şi-atunci, dacă Avram Iancu a fost declarat erou, de ce să nu primească titlul de erou, acum, cît este în viaţă, adevăratul erou în viziunea lui Klaus Iohannis, adică Dacian Cioloş? Nici nu e greu, pentru că, aşa cum ne-a arătat Klaus Iohannis în Constituţie, preşedintele României poate conferi titluri de onoare, printr-un decret contrasemnat de premier, adică de chiar eroul Dacian Cioloş, care astfel va face încă o faptă eroică.

Fiţi sociabili!