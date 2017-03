Cuviosul Gheorghe de la Pesedeu

Inspectoratul Şcolar Suceava, condus de social-democratul Gheorghe Lazăr, a mutat întîlnirile cu directorii unităţilor de învăţămînt de la Şcoala Creştină Filadelfia, condusă de liberalul Ioan Bădeliţă, la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. În premieră absolută, doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, o reuniune a profesorimii sucevene a avut loc la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Şi nu orice fel de profesorime, ci din cea aleasă să conducă unităţile de învăţămînt. Vineri, 3 martie, Inspectoratul Şcolar i-a invitat pe directorii unităţilor şcolare cu personalitate juridică din învăţămîntul preuniversitar de stat şi particular la Reuniunea semestrială de management instituţional. În noua sală de festivităţi a Arhiepiscopiei, directorii au fost întîmpinaţi cu cuvinte frumoase de Înalt PreaSfinţia Sa Pimen: „Dumneavoastră sînteţi oamenii cei mai importanţi pentru orice societate. Dascălii, începînd de la grădiniţă, pînă la universitate. Aveţi o misiune importantă şi foarte grea, pentru că trăim într-un timp cu problemele pe care le ştiţi mai bine decît mine. Munca rămîne cea mai de preţ comoară pentru om. Încă este nevoie de această educaţie pentru muncă, dar întîmpinaţi unele greutăţi”. Directorii trebuie că au fost foarte emoţionaţi, fiind prima oară cînd Înaltul Pimen li s-a adresat. Nu pentru că nu ar fi vrut, dar nu a putut. Cum ar fi fost ca întîistătătorul Bisericii Bucovinei să participe la reuniunile directorilor, care, începînd, din anul 2009 au fost organizate la Şcoala Creştină Filadelfia Suceava, unitate de învăţămînt condusă de pastorul penticostal Ioan Bădeliţă, care este şi consilier judeţean PNL?

Căutăm răspunsul la întrebarea: de ce a mutat Inspectoratul Şcolar Suceava locul de desfăşurare a şedinţelor cu directorii, de la Şcoala Filadelfia la Arhiepiscopie? Din motive religioase, politice sau şi-şi?

Aşa cum spuneam, începînd cu anul 2009, Şcoala Creştină Filadelfia a devenit locul de desfăşurare a tuturor întîlnirilor conducerii Inspectoratului Şcolar Suceava cu directorii unităţilor de învăţămînt. În 2008, atît la Judeţ, cît şi la nivel naţional, puterea a fost cîştigată de PDL, parte a PNL-ului de astăzi. Unul dintre cei mai mari pedelişti de la acea vreme era pastorul penticostal Ioan Bădeliţă, directorul Şcolii Creştine Filadelfia, iar PDL-ul cîştigase alegerile şi datorită multelor voturi atrase de la credincioşii care nu aparţineau de Biserica Ortodoxă. În 2012, domnul Bădeliţă a devenit consilier judeţean PDL, funcţie la care a renunţat din motive personale în 2013. Anul trecut, Ioan Bădeliţă a fost ales din nou consilier judeţean, iar pînă la ora scrierii articolului acesta nu demisionase din deliberativul judeţean.

Oana Şlemco l-a întrebat pe directorul Ioan Bădeliţă dacă a fost la întîlnirea directorilor de şcoli de vineri, 3 martie, răspunsul acestuia fiind: „Eu nu am putut să ajung la reuniunea directorilor de şcoli, am delegat o secretară, pentru că am avut nişte inspecţii la ore”.

Altă întrebare: de ce a mutat Inspectoratul Şcolar locul de desfăşurare a şedinţei cu directorii? Directorul, pastorul şi consilierul judeţean PNL a spus: „A fost alegerea dînşilor. Noi i-am ajutat cînd au avut nevoie. Să fie sănătoşi. Pe noi nu ne deranjează, ba dimpotrivă. Nu ne-a întrebat nimeni. A fost decizia lor şi nu ne deranjează. La noi au organizat aceste şedinţă timp de mai bine de zece ani. Anul acesta nu am purtat discuţii cu Inspectoratul Şcolar pe tema aceasta. Eu le înţeleg motivaţia. Cred că este legat şi de aspectul politic, eu sînt un om de dreapta. Într-un fel mie mi-a convenit să găsească un alt spaţiu, pentru că nici pentru noi nu era simplu să găzduim şedinţele”.

Firesc, Oana Şlemco a vrut să vadă ce spune şi şeful PSD al Inspectoratului Şcolar, Gheorghe Lazăr.

Gheorghe Lazăr: Nu m-am ocupat eu direct de toată chestiunea aceasta. Să mă interesez. Părintele inspector de religie Gheorghe Hostiuc s-a ocupat de problema aceasta. Să vorbesc cu el. El a venit cu propunerea către noi. Şi am spus da, nu cred că am greşit cu nimic.

O.Ş.: Nu am spus că aţi greşit, doar că nu înţeleg motivaţia.

G.L.: Părintele a purtat discuţii cu Înaltul şi întrucît a existat spaţiu am spus că mergem. Nu ştiu dacă s-a plătit ceva pentru închirierea sălii. Sunaţi-mă luni dimineaţă, pentru că a fost o şedinţă lungă şi obositoare pentru toată lumea.

O.Ş.: Aţi mutat şedinţa la Arhiepiscopie din considerente religioase sau politice?

G.L.: Nu este vorba nici despre politică, nici de religie. O dată am ţinut şedinţă a restaurantul „Albert”, la ieşirea din Suceava spre Fălticeni. Căutăm spaţiu în care să încapă toată lumea. Deocamdată nu avem noi o sală la Inspectoratul Şcolar ca să încapă toţi directorii.

Mai trebuie spus că Gheorghe Lazăr este şef al Inspectoratului Şcolar Suceava din 2012. În decembrie 2016, PSD a câştigat detaşat alegerile parlamentare şi a format Guvernul. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor are un spaţiu generos numai bun pentru şedinţe cu mulţi participanţi abia de la începutul acestui an.

Urăm succes viitoarelor şedinţe ale directori de şcoli, indiferent de specializarea acestora, dar mai ales de religia şi de apartenenţa lor politică.

La consfătuirea director de şcoli, şeful PSD al Inspectoratului Şcolar Suceava, Gheorghe Lazăr, l-a invitat şi pe preşedintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, cu care, din cîte se vede, s-a distrat, nu glumă: „Auziţi, domnule preşedinte, şi dacă mă întreabă la partid dacă-i adevărat că v-am invitat la şedinţă şi chiar v-am poftit să luaţi loc pe scaun, o să recunosc. Şi cînd o să facă ochii mari-mari de tot şi o să se pregătească să mă sancţioneze, pac! le bag minciuna că v-am pus pioneze pe scaun”.