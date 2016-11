Curtea de Conturi obligă lumea să bea

Primarul comunei Vultureşti, Cornel Salamaha, a recunoscut tot, dar nu în faţa Marii Adunări Naţionale şi nici a preotului, ci în faţa telefonului pe care l-a sunat o jurnalistă: „Este hilar ca primarul să acroşeze secretarul administrativ. Trebuie să recunosc. Eram sub influenţa băuturilor alcoolice. Eu nu mint. Nu sînt adeptul alcoolului, dar după ani de zile s-a întîmplat. În general nu consum băuturi alcoolice, dar aşa a fost să fie. Vreau să fiu sincer şi să nu vă mint. Am băut în sediul primăriei. Noi am avut controlul Curţii de Conturi şi ieri a ajuns la noi raportul general. Am stat vreo trei ore împreună şi l-am analizat, cu măsurile care trebuie luate. După ce am verificat raportul, eu am plecat la Vultureşti să văd dacă iluminatul public funcţionează. Trimisesem electricianul înainte să remedieze nişte deficienţe şi vroiam să merg să văd ce a făcut. Între timp, domnul secretar a închis primăria şi a plecat spre casă. Eu am circulat mai cu viteză şi am tras de volan dreapta şi s-a întîmplat ce s-a întîmplat. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sîntem sănătoşi, că nu am păţit nimic nici eu şi nici secretarul. Voi repara maşina primăriei din banii mei”. Credem că aţi înţeles că primarul de la Vultureşti, Cornel Salamaha, care avea o alcoolemie de 0,83 la mie, s-a ciocnit cu maşina primăriei de maşina personală a secretarului Marian Crăciun, care avea o alcoolemie de 0,79 la mie. Săracii oameni! Uitaţi în ce hal i-a adus Curtea de Conturi. Dacă nu ar fi fost controlul de 40 de zile, oamenii ar fi fost relaxaţi şi nu s-ar fi apucat de băut din cauza stresului, ci ar fi umblat treji lumînare cu maşinile pentru a rezolva problemele comunei.

