Cumătră dragă,

Am tot aşteptat scrisoarea de la tine în care te-am rugat să-mi precizezi ce înseamnă literele din plăcuţele de numere de matriculare care o fost interzise la noi şi care o scandalizat ambasadele din afara ţării da pînă la urmă m-am lămurit pe deplin fiindcă în sfîrşit s-o întors acasă fără nevastă şi fără plozi Ionică a lu Adiasporiţei care şi dînsu avea la maşină plăcuţe de numere de matriculare cu nişte cuvinte cu litere mai multe decît avea cetăţeanu respectiv din Suedia respectiv avînd pe plăcuţa din faţă o înjurătură de mamă şi de tată cu draci şi cu organe sexuale iar pe plăcuţa din spate o poezie de Grigore Cojbuc sau de Vasile Topîrceanu transformată şi îmbunătăţită tot cu astfel de cuvinte şi cu fel de fel de organe situate între picioarele din faţa curului dar şi cu îndemnuri la revoltă populară şi incitări la violenţe de tot felu cum se întîmplă pe la dînşii în deaspora lor. Şi cum avea Ionică a lu Adiasporiţei asemenea dotări de revoltă şi de rezistenţă în faţa abuzurilor guvernamentale este clar că se afla în cunoştinţă de cauză referitor la aceste plăcuţe aşa că am înţeles şi eu de ce s-o temut guvernarea noastră de asemenea expresii care nu-s scrise ca într-o carte pe care n-o citeşte nimeni ci este scrise pe un mijloc de transport particular care se deplasează peste tot în ţară şi în străinătate şi ca consecinţă se poate transforma pe de o parte într-un mijloc de propagare a acestor ideologii spurcate în rîndu populaţiei noastre obişnuite de pe stradă dar şi în rîndu tineretului şi aşa dedat la violentări de toate formele şi la consumuri de droguri din ce în ce mai dependente dar cum spuneam mai anterior se poate răspîndi ca un virus de pastă porcină fără frontiere în tot spaţiul european şi ne poate face naibii de rîsu lumii cu folosirea în public a acestor expresii care nu ni se potriveşte la caracter de gintă latină care sîntem mai ales acuma în anu centenarului de o sută de ani care-l sărbătorim prin fel de fel de recorduri absolute pe la monumentele istorice moştenite de la înaintaşi cum ar fi festivalu medieval de la noi din Bucovina care coincide cu hramu şi pelerinaju de la Putna lui Ştefan cel Mare în care se sărbătoreşte cu mare alai adormirea Maicii Domnului atît la faţa locului cît şi la mănăstirea papistaşă de la Cacica culminînd cu marele carnaval domnesc şi la fel de medieval de la cetatea de scaun de la Suceava unde-s invitaţi toţi deasporenii din lume să se bucure de aceste valori medievale şi să ducă vestea mai departe la locurile lor de muncă iar apoi să se întoarcă înapoi în ţara noastră de pună umăru la dezvoltarea programului de guvernare prin construcţia de autostrăzi şi şcoli şi spitale şi să nu mai umble cu fel de fel de plăcuţe de matriculare înscrise cu porcării. Că mai degrabă ar scrie pe aceste plăcuţe de matriculare nişte mesaje mobilizatoare la muncă şi hărnicie şi cinste cum scrie la cei şapte ani de-acasă şi nu să umble cu instigări la violenţă domestică cum vroia să facă şi Ionel a lu Adiasporiţei care de asta o venit acasă fără plozi şi nevastă ca să poată participa cu toată energia personală la marele miting a deasporenilor de la capitala ţării da care eu n-am fost de acord de la bun început şi pe urmă pe parcursu discuţiilor purtate în podu şurii unde ne-am dus să ne răcorim hormonii dînsu s-o domolit în privinţa revendicărilor şi o căzut de acord cu mine să o lase mai moale aşa cum îi şade bine unui bucovinean care se respectă pe el da respectă şi pe restu bucovinenilor care n-are treabă cu nimeni şi aşteaptă în linişte lansarea noului program de pensionare şi celelalte surprize pregătite de neobositele doamne Viorica şi Olguţa de la guvernarea ţării care în timp ce liberalii din opoziţie se lăfăieşte prin concedii nemeritate dînsele lucrează necontenit pentru bunăstarea ţării chiar şi sub ameninţarea indicelui de optzeci de unităţi de confort la umbră anunţat după această perioadă de coduri de ploi necontenite care o făcut ravagii mînă în mînă cu pasta porcină adusă special de factorii de destabilizare ca să pună ţara noastră cu botu pe labe. Dar iată că nu s-o întîmplat aşa cum o crezut dînşii iar noi ne pregătim odată cu vremea bună care o venit în sfîrşit să întîmpinăm cu veselie serbările centenarului de o sută de ani şi să uităm de toate mitingurile şi cuvintele răuvoitoare scrise pe plăcuţele de matriculare de pretutindeni. Drept pentru care închei grăbită prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înseninare.

Fiţi sociabili!