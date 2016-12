Cumătră dragă,

O trecut şi ziua naţională a naţiunii noastre prin care am dovedit a nu ştiu cîta oară cît de patriotici mai sîntem acuma în acest prezent plin de tentaţii multinaţionale şi plin de platforme de tot felul cum ar fi platformele de socializare preexistente dar şi platformele mai noi cum ar fi platforma lu Ciocioloş în care o vrut să ne încarce şi să ne transporte pe alte meleaguri ungureşti unde să ne pună la săpat gropi şi la făcut agricultură în folosu bozgorilor care nu se mai satură de atîtea teritorii şi vrea să ne răpească pînă şi Transilvania noastră strămoşească şi să o pună la picioarele lu Soroş care se spune că este tăticu din flori a acestui Ciocioloş şi deci acuma se poate face cu adevărat legătura între dînsu şi tehnocraticii aduşi la putere cu ajutoru morţilor de la colectiv astfel încît ţara noastră în loc să evolueze înainte pe calea progresului şi a civilizaţiei o fost nevoită să evolueze înapoi şi să fie ajunsă din urmă de ţări unde se petrece atentate şi recesiuni ca să nu mai spun de Rusia sovietică care ne-o pus gînd rău încă de la începutu democraţiei. De asta îţi spun că poate acuma după alegerile astea istorice se va deştepta toate clasele politice care o dormit în bănci şi se va mobiliza să ne scape de toate relele perpetuate ca să nu mai existe nimic din ce-o existat pînă acuma cum ar fi parlamentari corupţi care se ascundea în spatele imunităţilor obţinute prin fraudă în timp ce noi oamenii din popor nici măcar nu ştim cum arată aceste imunităţi că poate ne-ar fi fost şi nouă de folos să ne adăpostim sub ele de viscol şi de gerurile care o fost şi care urmează să se instaleze peste ţara noastră iar la vară să stăm şi noi la umbră sub ele fiindcă şi vara sîntem ameninţaţi de capriciile naturii dezlănţuite despre care se spune că o fost şi ele date peste cap cu ajutorul lu Soroş pricinuind inundaţii sau secete prelungite şi de aici rezultînd toate relele cum ar fi subminarea agriculturii naţionale şi a alimentaţiei publice noi fiind nevoiţi să consumăm alimente contaminate cu hormoni şi chimicale produse în spaţiile europene în timp ce produsele noastre culinare autohtone o luat calea exportului la nişte preţuri de nimica şi de aici încolo nu-i de mirare că-s pline spitalele noastre de bolnavi şi de pacienţi iar doctorii nu mai face faţă şi pleacă din ţară văzînd cu ochii lăsînd în urmă o naţiune din ce în ce mai bolnavă şi mai lipsită de apărare în faţa viruşilor spitaliceşti corupţi pînă-n măduva oaselor. Bine măcar că s-o dovedit că doamna Codruţa poate rămînea în continuare prima doamnă a corupţiei naţionale fiindcă şi pe dînsa îi pusese gînd rău să o răstoarne din fruntea instituţiei cu complicitatea unor plagiate inventate anumit în scopu de a destabiliza justiţia naţională şi de a da frîu liber calomniilor de tot felul şi a scufunda ţara în mocirlă aşa cum o vrut săptămîna trecută acest Ciocioloş să scufunde în anonimat redactorii şi spectatorii de la antena trei ca să-şi poată el face mendrele nestingherit de nimeni şi să o reducă la tăcere chiar şi pe doamna Codruţa după ce o redus la tăcere toate sentimentele noastre patriotice cu ocazia zilei naţionale el fiind concubinat cu o franţuzoaică mai sclifosită ca nevasta preşedintelui Claps iar noi ştiind ce se ascunde în spatele acestei naţionalităţi franţuzeşti respectiv multă depravare sexuală şi multă beţie de cuvinte era clar ce se putea întîmpla cu însuşi familia noastră tradiţională la care ţinem ca la ochii din cap dar şi cu credinţa noastră strămoşească care ne învaţă să ne ferim de sărutarea lu Iuda menţionînd pe această cale şi pericolu unei sărutări franţuzeşti cu limba între persoane de acelaşi sex. De asta îţi şi spun în calitate de concluzie la aceste rînduri că după aceste alegeri s-o creat posibilitatea unui guvern format din parlamentari cu frica lu Dumnezeu şi deci de-acuma încolo putem spera să ne bucurăm de multă sănătate care-i mai bună decît toate. Drept pentru care închei această scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu încrezare.

Fiţi sociabili!