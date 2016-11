Cumătră dragă,

Nici în cele mai urîte visuri şi nici măcar în visu american n-am crezut că am să-l văd iarăşi la faţă pe domnu nostru preşedinte comandant de ţară care o fost şi care acuma trăieşte într-o izolaţie diplomatică dintr-un palat prezidenţial de la capitala ţării păzit de jandarmi ceea ce credeam că nu se mai arată niciodată în văzul lumii de la noi din ţară dar ce crezi tu că mi-o fost dat să văd zilele trecute la noi în sat la căminu cultural împodobit de domnu primar cu blăniţe de jderi pe la fereşti? Cred că deja ai ghicit după această introducere lămuritoare şi-ţi pot confirma în scris în continuare că chiar pe dînsu l-am putut vedea în carne şi-n oase încît am crezut prima dată că văd o stafie de-a lui cum se mai arată cu dînsu pe la televizor şi ne vorbeşte despre statu de drepţi de altădată şi de vremurile corupte pe care le trăim noi în prezent sau despre înfrăţirea cu fraţii noştri moldoveni de peste Prut unde chiar s-o făcut cetăţean moldovenesc cu buletin de indentitate în toată regula şi deci în cel mai rău caz îl credeam plecat în vacanţă sau la hram la aceşti fraţi şi nicidecum făcînd faţă timpului din zilele noastre cînd se întîmplă atîtea şi atîtea evenimente cu arestări şi cu manipulări de opinie publică specifice alegerilor. Dar însă îmi dau seama că şi dînsu este cuprins de neliniştea planetară instaurată pretutindeni după alegerea teroristului de Ştrump în America şi mai presus după alegerea lu Dodău ca preşedinte a moldovenilor de peste Prut ceea ce are desigur legătură strînsă cu Putină de la Moscova care împreună ne-o pus gînd rău la întreaga Europă încît nici măcar doamna Angela de la nemţi nu mai ştie cum să procedeze ca să nu se pună rău nici cu unu nici cu altu. Şi ca să revin înapoi la căminu cultural ai să mă întrebi desigur ce căutam eu pe-acolo chiar după lasata secului cînd nu se mai poate consuma nimica de dulce sau de săcărică sau de mitilic iar eu am să-ţi răspund că cum stăteam eu la gura sobei din cauza vîntului şi a frigului de afară şi cîrpeam nişte bondiţe şi nişte opinci pentru spectacolele mirifice care urmează la noi în Bucovina deodată am auzit răsunînd dinspre căminul cultural cîntecul acela vestit şi minunat cu verde înnourat acompaniat de fanfară ceea ce am zis că mare dreptate o avut cronicarii noştri bucovineni cînd o prezis întoarcerea vremurilor de altădată şi deci am scăpat din mînă bondiţele şi opincile şi am pornit într-un suflet să constat care-i prileju de sărbătoare prileju fiind întoarcerea printre noi a domnului nostru preşedinte comandat de ţară care o fost pentru a ţine o cuvîntare la popor despre aceşti vînzători de neam şi ţară conduşi din umbră de acest Ciocioloş de la conducerea de partid şi de stat şi pentru a lansa la putere o nouă generaţie nepătată şi dîrză formată din bărbaţi tineri şi puternici şi hotărîţi care nu umblă în limbă după nişte sfrijite ca sfrijita de Ghiorghiu Dej şi nici nu se înhăitează cu tehnocratici de doi lei care-s puşi de serviciile străine să sugă ţara de bogăţii şi la urmă să ne vîndă pe toţi ca forţă de muncă ieftină sau ca organe medicale sau ca carne vie şi la final să ne alunge de pe pămînturile natale ca să-i aducă în locu nostru pe unguri şi pe secui şi să ne transforme în ţinut ungaro-secuiesc unde se vorbeşte numai în limba maghiară şi nicidecum în dulcele grai moldovenesc cum am deprins noi din fragedă pruncie. Că de asta am stat toată noaptea după aceea şi am vorbit cu şefu nostru de post care şi-o mutat patul şi noptierele pe uliţă şi doarme acolo de o săptămînă pentru a prinde orice mişcare suspectă şi a captura la faţa locului în fragrant orice intrus din alte partide care se pregăteşte de pe-acuma să falsifice alegerile şi să-l scoată învingător pe acest Ciocioloş cu păru-n ochi care după ce că l-o lăsat fără acoperiş deasupra capului l-o anunţat prin interpuşi că vine azi-mîine cu o platformă să-i încarce calabalîcu şi să-l mute cît mai departe de sat ca să poată el fura în linişte voturile cetăţenilor noştri. De asta mă simt acuma eu aşa de revoltată şi îmi pun nădejdea că dacă o venit la noi în persoană chiar domnu nostru preşedinte comandant de ţară care o fost musai că o să avem parte de sărbători fericite dup alegeri drept pentru care închei această scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu înnourare.

Fiţi sociabili!