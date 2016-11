Cumătră dragă,

N-am primit încă nici un răspuns referitor la scrisoarea mea de săptămîna trecută în care te îndemnam să te dai bine pe lîngă forurile europene să ne repartizeze domnu Nobel la noi în sat premiul pentru cel mai bun recitator din poezia lu George Cojbuc însă mai mult ca sigur că acolo-i coadă ca cum o fost la alegerile de anu trecut şi n-ai putut răzbi prin mulţime căci nici în ziua de azi acest Ciocioloş de la puterea de partid şi de stat n-o fost în stare să pună mai multe ghişee de adresare a cetăţenilor noştri din deaspora în schimb se frăsuieşte în fiecare zi să se deie bine pe lîngă scoaba de Ghiorghiu Dej să-l pună pe lista primilor miniştri care urmează la conducerea ţării după alegeri. Sau poate că domnu Bob care o fost consacrat cu acest premiu s-o fi răzgîndit şi se duce să-l încaseze căci proverbul cu prost să fii şi noroc să ai funcţionează desigur şi pe la voi pe-acolo şi o fi avînd şi domnu Bob nişte copii de crescut care nici pe la voi nu creşte din aer aceşti copii ci necesită o grămadă de cheltuieli aferente fiindcă am văzut că şi pe meleagurile voastre că oamenii se îmbracă cu haine şi mănîncă mîncare şi circulă cu autobuzele la servici deci se implică o gamă largă de cheltuieli de întreţinere ca şi pe la noi ceea ce eu înţeleg şi nu mă dau de ceasu morţii pentru acest premiu da-n orice caz dacă poţi trage nişte sfori te rog să nu te ruşinezi de lumea înconjurătoare care tot la televizor am văzut că nu-i mai cu moţ decît pe la noi şi deci se poate şi acolo ca o mînă să spele pe cealaltă că n-or fi venit respectivii din cosmos să nu cunoască regulile de bază a societăţii de consum de pe planetă. Şi ţin să-ţi mai menţionez că în urma meciului de fotbal cu balonul rotund de la noi de pe toloacă lumea şi acuma vorbeşte în fel de fel de variante pe care eu nu le înţeleg ceea ce nu înseamnă totuşi că nu ne-am umplut de oleacă de glorie fiind transmişi în direct la televizor unde o ţară întreagă pe lîngă jocul cu balonul rotund o văzut şi frumuseţile naturale care ne caracterizează ca şi ospitalitatea cu care i-am primit pe aceşti fotbalişti în valoare de milioane de dolari ceea ce spune fără cuvinte o invitaţie la turism şi la dezvoltare rurală pe bani europeni deci la un nivel de trai mult mai bun spre care ne mînă din urmă domnu nostru preşedinte de judeţ care deşi nu-i iubeşte pe fotbalişti o constatat că dînşii poate atrage în ospeţie mulţi iubitori de pe alte meleaguri şi deci este sigur de nişte rezultate surprinzătoare la alegerile care se apropie cu paşi de înaintaş sau de atacant în luna care vine. Însă precis că tu eşti pe jumătate nedumerită că de ce îţi povestesc tot mereu despre aceşti fotbalişti şi nu mă mai refer în ultima vreme şi la alte aspecte locale şi personale a localităţii noastre ceea ce îmi cer iertare în clipa de faţă şi-ţi aduc la cunoştinţă că noi am rămas conectaţi în permanenţă la curentele din viaţa socială şi politică ca dovadă că am sărbătorit de curînd pe eroii neamului nostru care s-o sacrificat pentru binele nostru luptînd cu pieptul înainte în războaiele care o fost dar nu i-am uitat nici pe eroii de la barul Colectiv care s-o sacrificat la rîndul lor pentru ca noi să avem o viaţă mai bună cu domnu Klaps la conducerea ţării şi cu domnu Ciocioloş la conducerea miniştrilor ceea ce eu nu-s foarte încîntată de dînşii însă văzînd consensul general care animă naţiunea noastră mă pun şi eu chezaşă la această mişcare de comemorare şi mi-am luat acasă cartea de căpătîi scrisă de domul premier absolut prin care se definitivează o platformă de nivel de trai în care este vorba de zece paşi pe care trebuie să-i facem ca să avem o Românie cinstită şi fără corupţie şi educată şi sănătoasă la cap şi bine plătită din banii care vin din deaspora şi tot aşa mai departe ceea ce eu nu-i văd bine pe duşmanii noştri de orice fel în frunte cu doctorii cu diplome copiate care se agaţă de putere şi vrea să ajungă la conducere ca să ne vîndă ţara la unguri şi la ucraineni şi la turci şi la cine ştie ce alte neamuri de emigratori care vezi şi tu cum dă năvală de peste tot şi nu-i mai poate opri nimeni. Aşadar grijă mare şi pe-acolo pe la tine prin deaspora cumătră dragă drept care închei aici prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu încurajare.

Fiţi sociabili!