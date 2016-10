Cumătră dragă,

N-am mai auzit nimica în ultima vreme de domnu Nobel nici la aparatul de radio nici la televizor ceea ce se pare că s-o dat la fund de ruşine pe baza reproşurilor româneşti pornite de la noi din sat şi de pretutindeni că ne-o scos în mod ruşinos de pe lista premianţilor din acest an încît nu am obţinut nici măcat o menţiune sau o diplomă de participare la campionatul mondial de resort fapt pentru care am bocit aproape o săptămînă închisă în clasa de fericire de sub crucea de pe deal de unde se vede toate constelaţiile vizibile şi toate zodiile şi unde am citit eu în stele printre lacrimi că soarta noastră se va schimba după alegerile din iarna asta prin venirea la conducerea parlamentului a domnului Nicoşor de pe feisbuc care s-o apucat deja să strîngă semnături de încurajare a clasei politice şi deci chiar înainte de sărbători vom avea o viaţă mai bună şi un trai mai decent ca pînă în prezent cînd tot tineretu se dedă la poze dezbrăcate de bun simţ iar oamenii în toată firea la plagiat doctorate ceea ce-i cauzează supărări la doamna Codruţa şi la justiţia noastră independentă. Şi numa bine ce mi s-o uscat lacrimile respective de pe obraji că iacătă ce s-o mai ivit pe plan local în afară de vremea rea cu avertizări venită pe nepusă masă şi anume anularea tîrgului de maşini de spălat rufe de la Italia unde eram invitată să particip ca partener de afaceri a lu Vasilică a lu Adiasporiţei care şi-o uitat în pod la mine trei perechi de izmene şi trei cămăşi de blugi invitîndu-mă ulterior să mă prezint în deaspora lui natală la acest tîrg de promovare ca să spălăm împreună rufele în familie ceea ce am figurat pînă alaltăieri pe lista invitaţilor bucovineni şi făcîndu-mi între timp jumătate de bagaj sub formă de ladă de zestre cînd deodată mi-o ajuns la urechi şi la cunoştinţă vestea groaznică de anulare a turneului din cauza opoziţiei de partid şi de stat care fiind invidioşi pe domnul nostru preşedinte de judeţ îl tot hărţuieşte cu insinuări economice şi îl ameninţă cu suspendarea din funcţie în loc să intervină în sistemul de sănătate care o blocat reţetele şi spitalizarea bolnavilor printr-un joc informatic murdar aflat la cheremul securităţii civile instaurate de antena trei prin cîţiva intruşi lipsiţi de patriotismul necesar în aceste momente a istoriei noastre cînd alegerile bate la uşă iar situaţia geologică ne ameninţă din toate părţile inclusiv dinspre spaţiul sovietic soldat cu conflicte majore. Căci nu-i întîmplător că însuşi doamna Codruţa de la corupţia naţională primeşte ameninţări de la tovarăşu Ghiţă sub acoperirea anonimatului prin fel de fel de insinuări teroriste cum ar fi două bufniţe reprezentînd ochii şi urechile serviciilor străine care ne vrea transformaţi în sucursală de colonie ca să nu mai zic de denigrarea lucrării de doctorat unde dînsa este singura care o scris negru pe alb ce şi cum iar dînşii se teme că toate aceste dezvăluiri va ajunge sub ochii comuniştilor sovietici şi de aici încolo se va porni un război mondial pentru desfiinţarea noastră de pe hartă şi jefuirea în masă a bogăţiilor cu care sîntem dotaţi de la natură. De asta eu te anunţ de pe acuma că am avut curajul să mă înscriu într-un program naţional de apărare împotriva invaziilor teroriste şi anume la programul casa verde prin care conducerea de partid şi de stat alocă bani nerambursabili pentru vopsirea caselor în culoarea verde pentru a ne camufla de interceptările prin satelit iar în felul acesta să nu se mai cunoască aspectele locuite de locuitori de aspectele nelocuite iar duşmanii noştri strategici să nu mai poată ajunge să ne fure şi inteligenţa populară cuibărită în fiinţa noastră naţională. Căci la o adică în caz de calamitate teroristă toţi cetăţenii să intre în casele verzi sau să ia drumul tufişurilor rămase de la despăduriri dar însă ce te faci cu această opoziţie de partid şi de stat care nici gînd să se vopsească şi dînşii dîndu-ne de gol şi expunîndu-ne la pericole mondiale inevitabile. Drept pentru care închei repede prezenta scrisoare şi pînă săptămîna viitoare te îmbrăţişez cu tremurare.

Fiţi sociabili!