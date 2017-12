Cu o pensie toţi sîntem datori

Spre surprinderea consilierilor locali, primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, s-a răţoit la şeful Poliţiei Locale, Viorel Horodenciuc, vestind ieşirea acestuia la pensie. În şedinţa Consiliului Local Suceava de joi, 14 decembrie, s-a petrecut un lucru care i-a lăsat cu gurile căscate pe membrii acestui for, dar şi pe reprezentanţii presei: primarul PNL, Ion Lungu, l-a făcut harcea-parcea pe unul dintre vechii săi colaboratori. Este vorba despre Viorel Horodenciuc, şef al Poliţiei Locale încă de pe vremea cînd Suceava nu fusese atestată documentar. Motivul nemulţumirii l-a reprezentat faptul că poliţiştii domnului Horodenciuc au tăbărît pe proprietarii maşinilor înregistrate pe firme, care parcau pe străzi şi printre blocuri. În acţiunea lor, poliţiştii erau acoperiţi de lege, însă primarul a fost deranjat de lipsa de maleabilitate a acestora, care l-a transformat pe dumnealui într-o ţintă a proprietarilor maşinilor. Din cauza talibanismului subordonaţilor lui Viorel Horodenciuc nu au avut de suferit doar neamurile proaste care-şi parchează dubiţele şi camioanele pe unde apucă, ci şi cei care au firme la parterul blocurilor ori în spaţii amenajate între blocuri. De faţă cu lumea, Ion Lungu, care i-a cerut în mod expres lui Viorel Horodenciuc să participe la şedinţă, a spus: „Am înţeles că Poliţia Locală a alergat prin tot oraşul să amendeze maşinile firmelor. Cu aşa ceva nu sînt de acord. Eu sînt şeful Poliţiei (Locale – n.r.) şi nu ştiu de asemenea iniţiativă. Cine a luat această decizie? Poliţia Locală are altă menire decît să hăituiască comercianţii şi oamenii cu maşini. Poliţia Locală trebuie să asigure ordinea publică!”.

Atît de pornit era primarul în şedinţa Consiliului Local că şi-a adus aminte că domnul Horodenciuc mai are de primit, aşa cum a primit şi dumnealui: „Prea des am păţit să fiu înjurat de oameni din cauza unor acţiuni de amploare ale Poliţiei Locale, fără ca eu să fiu informat de ce are de gînd”. Oare la ce s-a referit la Ion Lungu: la fugărirea mămicilor şi a copilaşilor care au îndrăznit să calce pe iarba din spatele Bisericii Catolice, la alungarea porumbeilor de pe esplanada din faţa Casei de Cultură sau la poliţistul local de la Primăria Suceava care stă şi-i pîndeşte pe şoferi pentru a-i amenda? Încurajaţi de atitudinea primarului, cîţiva consilieri locali au tăbărît şi ei cu gura pe Viorel Horodenciuc, care nu a mai păţit aşa ceva de dinainte de prima atestare documentară a Sucevei, adică de cînd este şeful Poliţiei Locale. Noroc că la şedinţă se afla şi viceprimarul PNL, Lucian Harşovschi, care, mirat şi el de asaltul asupra lui Viorel Horodenciuc – care pînă joi, 14 decembrie, nu fusese atins de nimeni nici măcar cu un vag reproş în public – a intervenit, reuşind să calmeze spiritele. Spune-se că în ultima vreme Ion Lungu este din ce în ce mai nemulţumit de Viorel Horodenciuc, pe care tot îl cheamă la raport şi-i face reproşuri. Şi-o fi zis că la cîţi bani încasează lunar, domnul Horodenciuc trebuie ca măcar să facă efortul de a primi reproşuri, dacă altceva nu face. Poate mai joacă şi o tablă, dar în rest se ghidează după principiul „timpul trece, leafa merge, noi cu drag ne facem că muncim”. Vă întrebaţi dacă se merită în cazul lui Viorel Horodenciuc. Ia trageţi concluzia singuri: ca pensionar din armată, domnul Horodenciuc primeşte anual aproape 24.000 de lei. Ca şef al Poliţiei Locale, domnul Horodenciuc are un salariu brut de 9.900 de lei, deci ia în mînă vreo 6.900 de lei, şi primeşte o normă de hrană de 960 de lei. Aşadar, certatul Horodenciuc cîştigă lunar şi legal aproximativ 10.000 de lei. Viaţă de viaţă, nu altceva. Ei, dar trebuie să vină ziua de 27 februarie 2018. Atunci, cu siguranţă că domnul Lungu nu doar că nu îl va certa pe domnul Horodenciuc, dar îl va şi felicita pentru împlinirea frumoasei vîrste de 65 de ani şi-i va ura pensie plăcută. Aţi înţeles acum de ce Viorel Horodenciuc, care, evident, nu a primit bine reproşurile publice, nu se omoară cu firea şi de ce Ion Lungu s-a gîndit de-abia acum să-i facă scandal şefului Poliţiei Locale? Bun, ce-a fost a fost. Acum vin Sărbătorile de Iarnă şi trebuie să fim cu toţii mai buni. Aşa că, opriţi cearta, măi flăcăi, şi strigaţi o dată hăăăi, hăăăi! La anul şi la mulţi ani! Sărbători fericite şi un an interesant tuturor!