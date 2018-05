Cotizezi, nu cotizezi, vremea PSD-ului trece

Dezertorul Cătălin Nechifor s-a alăturat dezertorului Victor Ponta în partidul înfiinţat de acesta, Pro România. La momentul anunţului trădării sale, domnul Nechifor a spus că şi-a făcut datoria faţă de PSD Suceava, dar nu şi că are datorii la partid, acesta neplătindu-şi cotizaţia de un an. Un fost preşedinte PSD s-a alăturat unui fost preşedinte PSD într-o nouă construcţie politică. Cătălin Nechifor, fostul preşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD, a intrat în Pro România, partidul înfiinţat de Victor Ponta, fostul preşedinte al PSD la nivel naţional. Astfel, foştii lupi tineri ai PSD-ului, pe care „ăi bătrîni” i-au crescut la sînul lor pentru a duce idealurile social-democraţiei româneşti mai departe, au trădat pentru a intra în „Generaţia Pro”, însă alta decît cea din care fac parte doamna Eţca şi domnul Busu. Trădătorii au dezertat şi au început să alerge pe un alt culoar politic doar după ce au supt tot ce se putea suge de la PSD.PSD-ul l-a făcut pe Victor Ponta preşedintele Organizaţiei de Tineret pe ţară, deputat, şef al Corpului de Control al Premierului, preşedinte la Organizaţia Mare pe ţară, ministru, dublu ministru, prim ministru şi candidat la preşedinţia României. PSD-ul l-a făcut pe Cătălin Nechifor preşedintele Organizaţiei de Tineret pe judeţ, prim vicepreşedinte la Organizaţia Mare, preşedintele Organizaţiei Mari, europarlamentar, deputat şi preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava. Cine se aseamănă se adună, e adevărat, deci. Cei doi s-au adunat la restaurantul „Balada” la mijlocul săptămînii trecute, pentru ca deputatul de Suceava să-şi anunţe trădarea. Trebuie subliniat că pe domnul Nechifor nu-l va urma nimeni la Pro România. Nimeni care contează, semn că acesta nu se bucură de popularitate în PSD Suceava, partid al cărui şef a fost pînă la adînci tinereţi. Şi de ce să dea lumea vrabia din mînă pe partidul de pe gard, care nu se ştie dacă va face pragul electoral la viitoarele alegeri, şi de ce să meargă după cineva care a dus unde a dus Consiliul Judeţean şi Partidul cît a fost şef? Cătălin Nechifor a declarat în conferinţa de presă că partidul a rămas pe mîini bune, de parcă acesta mai avea vreun cuvînt de spus în PSD şi i s-ar simţi lipsa şi de parcă tare nu mai poate dumnealui de ce se întîmplă în această formaţiune politică.

În 2012, călare pe valul USL, Cătălin Nechifor a ajuns în biroul de preşedinte al Consiliului Judeţean, pe care-l ocupa preşedintele PDL de la acea vreme, Gheorghe Flutur. După patru ani de lucrat în dorul lelii, electoratul sucevean l-a pus pe liber pe Cătălin Nechifor şi l-a adus în locul lui pe Gheorghe Flutur, care acum era preşedintele PNL. După ce-a pierdut şefia Consiliului Judeţean, domnul Nechifor a pierdut, firesc, şi şefia partidului pe care-l îngropase. Surse din partid spun că după ce a plecat de la Consiliul Judeţean, Cătălin Nechifor a întrebat cîtă cotizaţie a plătit în cei patru ani de şefie a administraţiei judeţene. Şi a aflat: nimic. Uluitor! Cătălin Nechifor nu-şi plătise cotizaţia la timp la partidul pe care-l conducea şi despre care acum spune că a rămas pe mîini bune. După ce a pierdut preşedinţia PSD Suceava, domnul Nechifor a început să fie din ce în ce mai puţin interesat de viaţa acestuia, chiar dacă partidul l-a pus pe listă pe un loc eligibil, asigurîndu-i un mandat de parlamentar. În ultimul an, Cătălin Nechifor a fost din ce în ce mai rar pe la şedinţele de partid, în Parlament s-a comportat ca un lup singuratic şi nu şi-a plătit cotizaţia. Aşadar, domnul Nechifor a greşit în conferinţa de presă de săptămîna trecută cînd a spus că şi-a făcut datoria faţă de PSD. De fapt, dezertorul are datorii la PSD, iar aici nu ne referim strict la cotizaţia de partid, care este de 200 de lei la un cîştig lunar de vreo 13.000 de lei.

Cătălin Nechifor a părăsit PSD-ul pentru a fi alături de Victor Ponta în Pro România: „Victore, e nebunie pe Facebook de cînd am anunţat că m-am înscris în partidul tău. Nu o să-ţi vină să crezi, dar avem două comentarii. Un domn ne felicită şi ne urează să dăm cu capul de pragul (electoral) de jos la alegeri, iar o doamnă ne întreabă dacă am mai scos cîteva litere din denumirea partidului pentru că iniţial era prea lungă. Le dau cîte un like, nu?”.