Nici bine nu a apărut în presă informaţia că Suceava este judeţul în care au loc cele mai multe accidente de circulaţie din toată ţara că preşedintele PNL al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a şi reacţionat. Acesta l-a tras de mînecă pe prefectul Constantin Harasim cu rugămintea de a convoca o întîlnire la care să participe reprezentanţii instituţiilor care ar putea face ceva pentru ca să nu mai fie atîta sînge pe şosele. Nici bine n-a spus un consilier judeţean că sînt probleme cu lemnul de foc că Gheorghe Flutur a şi reacţionat. Preşedintele Consiliului Judeţean l-a tras de mînecă pe prefect cu rugămintea de a convoca o şedinţă la care să participe reprezentanţii instituţiilor care ar putea face ceva pentru ca sobele oamenilor să nu stea şi să plîngă după lemne. Gheorghe Flutur, în calitatea sa de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, are tot interesul să pozeze în salvator cu cîteva săptămîni înainte de alegerile generale. Şi se ştie că domnul Flutur este un specialist în a se agăţa de orice lucru care are potenţial de a fi exploatat din punct de vedere electoral. În schimb, Constantin Harasim nu are nici o treabă cu campania electorală. Însă, asta nu înseamnă că acesta nu ar trebui să aibă nici o treabă cu lucrurile importante care ţin de acest judeţ. Din contră. Doar domnul Harasim este un fel de prim ministru al judeţului, iar fişa postului îl obligă să fie mai activ şi să pună pe masa dezbaterilor problemele cu care se confruntă Suceava. Mai cu viaţă, domnule Harasim, mai cu viaţă!

