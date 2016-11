Cel mai mulţumit ministru din lume

Raluca Prună este nemulţumită fiindcă din 2002 şi pînă în 2015 numai 16 persoane au fost trimise în judecată pentru rasism şi xenofobie. Ministrul tehnocrat al Justiţiei nu a spus dacă România are vreo de făcut vreo normă în ceea ce priveşte judecarea şi condamnarea rasiştilor şi a xenofobilor. Din lipsă de clienţi, doamna Prună a data atacul la cei care nu sînt de acord cu căsătoria între două mame sau doi taţi: „Este foarte puţin într-o ţară în care, sigur nu mai avem partide extremiste în Parlament, (…) avem însă mişcări din acestea promovate de partide politice parlamentare, care nu sînt ele însele extremiste, dar care promovează, aş îndrăzni să spun, tehnocrată fiind, într-un mod extremist, valorile tradiţionale. Şi eu îmi notasem despre aceste încercări de a justifica prin ataşamentul la valori tradiţionale respingerea dreptului fundamental al altcuiva, de exemplu, la căsătorie pentru toată lumea”. Raluca Prună a prins curaj să declare aşa ceva după ce tatăl şi mama Guvernului Tehnocrat, Klaus Iohannis, întrebat ce părere are despre demersul Coaliţiei pentru Familie privind modificarea Constituţiei în sensul definirii explicite a căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie, a afirmat că domnia este adeptul toleranţei şi consideră ca fiind greşită calea „fanatismului religios” şi a solicitărilor ultimative. În primăvara acestui an, Coaliţia pentru Familie a depus la Senat propunerea legislativă de revizuire a Constituţie în sensul arătat mai sus. Propunerea a fost însoţită de 3 milioane de semnături! Aşadar, în România există cel puţin 3 milioane de „fanatici religioşi”. Raluca Prună nu are decît să solicite de la Senat listele de semnături şi să le ordone procurorilor să lase totul baltă şi să se ocupe exclusiv de întocmirea de dosare penale pe numele celor care îndrăznesc să susţină pe faţă că se pot căsători doar femeile cu bărbaţii. Astfel, România va fi prima ţară din lume ca număr de persoane trimise în judecată pentru extremism, iar Raluca Prună va fi cel mai mulţumit ministru de Justiţie din toată lumea şi din toate timpurile. Şi cel mai tehnocrat, se înţelege.

