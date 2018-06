Deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan a urcat la tribuna Parlamentului şi i-a întrebat pe ministrul Transporturilor, Lucian Șova, și pe directorul CNAIR, Narcis Neaga, cum este posibil ca la Compania Naţională de Drumuri să existe zeci de directori, iar rezultatele să fie zero. Ce întrebare e asta? Chiar nu ştiţi, domnule deputat, că orice număr înmulţit cu zero este egal cu zero?

Pix şi Zero