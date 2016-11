Camera Debutaţilor

La Suceava, PNL şi PSD atacă alegerile parlamentare cu două debutante: o primăriţă, respectiv, o doctoriţă, pe care le vor duce în Camera Deputaţilor.



PNL Suceava – PSD Suceava 2-1. Scorul reprezintă numărul de doamne pe care cele două formaţiuni politice le-au trecut pe listele pentru parlamentare pe locuri cîştigătoare.

PNL Suceava – PSD Suceava 1-1. Scorul reprezintă numărul de doamne prezente pentru prima oară pe listele pentru alegerile generale.

PNL Suceava – PSD Suceava 2-2. „2”-ul, şi într-o parte, şi în cealaltă, reprezintă locul de pe listă al celor candidate: liberala Angelica Fădor şi social-democrata Maricela Cobuz. Angelica Fădor este la al treilea mandat de primar al comunei Iacobeni, iar Maricela Cobuz este medic la Spitalul Judeţean Suceava.

Oana Şlemco a stat de vorbă cu cele două viitoare deputate imediat după ce partidele din care fac parte au depus listele electorale la Biroul Electoral Judeţean, dorind să afle cum de-au ajuns unde au ajuns, dar şi alte alea.

Pardău, Pardău, Pardău, proiecte de suflet, mînă de ajutor, făgaş normal şi Bazinul Dornelor, cam despre asta este vorba în discursul doamnei Fădor, în timp ce în cel al doamnei Cobuz ne întîlnim cu vreau să ajut oamenii, mulţumesc partidului că m-a propus, mi-am depus CV-ul care a fost acceptat şi voi fi alături de oameni nu doar din punct de vedere medical. Asta-i pe scurt.

Sorin AVRAM

Angelica Fădor

O.Ş: Cum aţi ajuns să candidaţi pe listele PNL la alegerile parlamentare, avînd în vedere că sînteţi, deja, primarul comunei Iacobeni?

A.F: Iniţiativa a aparţinut colegilor din zona de munte, în condiţiile în care domnul deputat Pardău (Dumitru Pardău, fostul deputat PDL şi PNL din Bazinul Dornelor – n.r.) a decis să se retragă. În aceste condiţii s-a căutat în zona de munte a judeţului un candidat care să fie acceptat şi care să-şi dorească să promoveze interesele zonei. Aşa s-a ajuns la mine.

O.Ş: Cine anume din partid a căutat candidatul?

A.F: PNL din zona de munte a judeţului, în primul rînd cei din Bazinul Dornelor, dar şi parte a colegilor primari liberali din Cîmpulung Moldovenesc. Am şi susţinerea domnului Pardău. Pornim ca o echipă. Este firesc să fie aşa. Este firesc să dea în continuare o mînă de ajutor zonei Dornelor şi implicit mie, pentru că sînt conştientă că am foarte multe de învăţat şi de acum înainte, pentru ca lucrurile să fie în ordine şi de acum înainte.

O.Ş: În momentul în care aţi candidat la locale ştiaţi că veţi candida şi la alegerile parlamentare?

A.F: Nu. Nu.

O.Ş:V-aţi dorit să deveniţi parlamentar?

A.F: Nu, probabil că vă surprinde ce vă spun. Nu m-am gîndit anterior, dar dacă stau bine să mă gîndesc, nici în 2008 nu aş putea spune că mi-am dorit să candidez. A venit acea propunere. Am constatat că-mi place ceea ce fac. Am o vechime de 15 ani în administraţie, din care opt în funcţia de primar.

O.Ş: Ce se va întîmpla la Iacobeni, după ce veţi deveni parlamentar?

A.F: Pentru şase luni, actualul viceprimar al comunei va fi primar interimar. Ulterior, într-adevăr, vor fi organizate alegeri.

O.Ş: Vă convine situaţia, aţi muncit mult pentru mandatul de primar?

A.F: Am muncit mult. Cînd decid să fac ceva, fac cu drag şi pun suflet. Nu pot spune că-mi este uşor în acest moment, dar consider că pot face mai mult, atît pentru Iacobeni, cît şi pentru Bazinul Dornelor şi judeţul Suceava. Aşa cum domnul Pardău îmi acorda mie sprijin ca parlamentar, la rîndul meu voi acorda sprijin primarului comunei Iacobeni care va fi ales, pentru a duce la bun sfîrşit proiectele de suflet.

O.Ş: Din cîte înţeleg, aţi fost împinsă de la spate ca să acceptaţi candidatura?

A.F: Nu pot spune că am fost împinsă de la spate. În acest moment îmi doresc din tot sufletul să ajung parlamentar şi sînt convinsă că voi putea da o mînă de ajutor Bazinului Dornelor.

O.Ş: Statul a cheltuit nişte bani pentru organizarea alegerilor locale din vară şi vor fi cheltuite noi fonduri pentru organizarea unui nou tur de alegeri la Iacobeni. Sînt nişte bani.

A.F: Într-adevăr, dacă vine vorba despre cheltuirea banului public, localitatea pe care o conduc de opt ani a făcut eforturi foarte mari pentru a chibzui fiecare bănuţ. (…) Sînt conştientă că s-au cheltuit nişte bani, dar dacă mandatul meu de parlamentar va aduce un pic de mai bine în vieţile oamenilor, consider că încet, încet lucrurile vor intra pe un făgaş normal.

Maricela Cobuz

O.Ş: De cît timp sînteţi membru PSD?

M.C: Din anul 2012. Am activat în Partidul Social Democrat în Departamentul de sănătate şi dezvoltare umană, unde am fost vicepreşedinte. De anul acesta am fost propusă preşedinte la Municipiu, pe Organizaţia Femeilor Social-Democrate, şi am acceptat cu încredere, pentru că mă regăsesc în partea socială şi vreau să ajut oamenii prin tot ceea ce fac.

O.Ş: V-aţi gîndit vreodată că veţi ajunge parlamentar?

M.C: Sincer, niciodată nu m-am gîndit că la o vîrstă tînără pot ajunge parlamentar. Mulţumesc partidului că m-a propus.

O.Ş: Ce vîrstă aveţi?

M.C: 36 împliniţi luna aceasta.

O.Ş: Cum a venit concret propunerea de a candida? Cine a venit la dumneavoastră să vă ofere locul de pe listă? Nu aţi apărut pe prima listă de candidaţi, care a ajuns la Bucureşti.

M.C: Prima listă nu era cu mine. La Bucureşti au fost propuse nişte criterii prin care trebuiau promovate persoanele tinere cu un CV consistent. La propunerea partidului mi-am depus CV-ul care a ajuns la domnul Dragnea şi a fost acceptat.

O.Ş: Dumneavoastră sînteţi preşedinta Organizaţiei de Femei de la municipiu. Mai aveţi o colegă care este preşedinta Organizaţiei Judeţene de Femei a PSD. De ce nu a fost propusă doamna de la Judeţ?

M.C: Criteriile exacte nu le ştiu, dar ţinînd cont că eu predau şi la universitate şi sînt şef de lucrări la Departamentul de sănătate, am un cabinet medical individual şi lucrez în spital de şase ani, probabil că s-au căutat oameni noi cu experienţă în mai multe domenii.

O.Ş: Ce specialitate medicală aveţi?

M.C: Am terminat specialitatea de pediatrie în 2010, primariatul în pediatrie în 2015, iar în 2012 mi-am susţinut lucrarea de doctorat în domeniul pediatriei.

O.Ş: Cum o să vă împărţiţi între munca de medic şi cea de parlamentar?

M.C: Obligatoriu îmi voi suspenda contractul cu spitalul (Spitalul Judeţean Suceava – n.r.) pe perioada mandatului, timp în care voi fi alături de oameni nu numai din punct de vedere medical, ci îi voi ajuta concret prin promovarea lor, prin comunicare.