Bulibăşeala normativă

„Neamul pus nici să nu plîngă/ Împrejur de sobe reci!”. (A. Păunescu)

Un subiect de maximă actualitate: criza lemnului de foc. Ca de obicei în ultima vreme, s-a găsit iute şi „acarul Păun de serviciu”: RNP – Romsilva şi unităţile ei teritoriale, direcţii şi ocoale silvice. Se ignoră, din start (voit ori din neştiinţă?), că pădurile statului administrate de RNP reprezintă azi numai jumătate din fondul forestier naţional. „Record mondial şi olimpic: 1/2 dintre păduri sînt private, iar proprietarii acestora nu au cu ce se încălzi. Jandarmi, poliţişti şi comisari silvici aleargă zile şi nopţi să-i prindă pe cei ce din pădurea proprie se duc să-şi ia lemne de foc, le confiscă lemne şi atelaje, şi le dau amenzi de mii de lei”. (Marcel Flocea).

Cîteva lămuriri se impun. Voi folosi, imparţial, argumente extrase din presă. „Criza lemnului de foc destinat populaţiei este cauzată şi de intrarea recentă în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 51/2016 privind contravenţiile silvice, prin care controalele au devenit abuzive (…). Criza lemnului de foc s-a agravat prin patru măsuri succesive adoptate de către Guvern, respectiv blocajul licitaţiilor de masă lemnoasa din primăvara anului 2016, abuzurile controlului, intrarea în vigoare a OUG 51/2016, care modifică Legea contravenţiilor silvice, şi intrarea în vigoare a Regulamentului de vînzare a masei lemnoase – HG 617 din 29 august 2016. Prin articolul art. 3, alin. 3, lit. a din acest HG, volumul exploatat în regie proprie de către Romsilva este limitat la 15%. (…) În aceste condiţii, lemnul de foc va rămîne în pădure, iar populaţia va îngheţa de frig la iarnă”. (Capital).

O primă concluzie: insinuarea din presă că direcţiile silvice ar limita cantitatea de lemn de foc pentru populaţie este o absurditate. Orice administrator de pădure este conştient că lipsa, penuria generează nemijlocit şi imediat o presiune distrugătoare asupra pădurii, una greu de controlat şi de stăvilit de către personalul silvic de teren, cel aflat în prima linie a luptei cu toporul hoţilor. Mai mult, adesea agresat ori chiar ucis, dar şi bun de plată sau chiar în pericol de a-şi pierde serviciul, ca gestionar, dacă făptaşii nu sînt dovediţi. Şi atunci? Cui foloseşte această bulibăşeală normativă? La jumătatea lunii octombrie, WWF-România atrăgea atenţia asupra faptului că măsura de sancţionare a unui operator care transporta în mod legal lemn, dar la care se constata, în urma controlului din trafic, faptul că exista o diferenţă de 1% între volumul înscris în documente şi cel din autovehicul, este abuzivă.

Precizare: noţiunea de „control abuziv” nu e sinonimă cu cea de verificare exigentă si permanentă – benefică – a provenienţei şi traseului lemnului, cum cred acele Casandre ale „defrişării”(o altă păguboasă confuzie terminologică), ci e ilustrată de faptul incredibil relatat mie recent de un cumpărător de lemn. Deoarece în documentele însoţitoare ale unui camion cu lemn de foc răşinoase verificat pe traseu nu figurau ca piese distincte cei cîţiva pari de fag (deh…specie foioasă!) utilizaţi drept suport lateral pentru lemnul transportat legal, cumpărătorul a fost amendat, întreaga încărcătură, ca şi camionul, reţinute. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA a pichetat Senatul României şi a depus la Guvern o plîngere administrativă vizînd anularea în totalitate a OUG nr. 51/2016 şi anularea aplicării acesteia pînă la soluţionarea cauzei. O altă promisiune ministerială ignorată: acordarea, conform Codului Silvic, a subvenţiilor cuvenite proprietarilor de păduri pînă în 30 ha. „Aprobarea prin Ordonanţă de Urgenţă a modificării Legii contravenţiilor silvice, într-o formă excesivă, cu multe formulări lipsite de claritate şi predictibilitate în aplicare, a stîrnit o stare de revoltă generală în sector”. (Agerpres).

„Iată cum, în toamna acestui an, se elaborează în viteză Ordonanţa nr. 51/2016. Aparent un lucru bun, însă la o privire atentă şi profesionistă, un total război declarat propriei economii. Miercuri, premierul Dacian Cioloş a anunţat că, în perioada august – octombrie, au fost desfăşurate circa 55.000 de controale în domeniul silvic, care s-au soldat cu aproape 1.000 de dosare penale”. (C. Tobescu – vicepreşedinte Federaţia Proprietarilor de Păduri din România). Premierul a solicitat continuarea acestui mod de lucru în perioada următoare. Conform Inventarului Forestier Naţional (IFN), realizat în perioada 2008 – 2012, România deţine circa 6,9 milioane de hectare de păduri, din care 51% în proprietate privată. De asemenea, au fost înregistraţi circa 830.000 de proprietari de pădure şi aproximativ patru milioane de proprietari de terenuri agricole, raportul fiind 1:5. Raportat la datele actuale ale IFN, masa lemnoasă recoltată reprezintă sub 50% din creşterea anuală a pădurii, comparativ cu media UE, de 60%. Doar Bulgaria (41%), Cipru (16%), Danemarca (35%), Italia (26%), Luxemburg (38%) şi Slovenia (44%) înregistrează recoltări în proporţie mai mică din creştere.

Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) relevă faptul că 3,5 milioane de locuinţe se încălzesc în România cu biomasă, consumul total fiind de 19,5 milioane tone, în majoritate lemn.