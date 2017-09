Bond. Atomic Bond

După numirea lui Eugen Girigan în funcţia de consilier onorific pe probleme de drumuri, prefecta PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, a făcut-o pe Adriana Iordache consilier economic pe probleme de mediu. Însă, consilier sub acoperire. Interesantă şedinţa Colegiului Prefectural Suceava de joi, 21 septembrie. Interesantă, pentru că nu a fost vorba doar despre lălăială, ci şi despre spunerea unor lucruri pe nume. De exemplu, reautorizării depozitelor temporare de gunoi i s-a spus ilegalitate. A făcut-o prefecta PSD, Mirela Adomnicăi, care nu a mai suportat să fie plimbată cu preşul de APM prin judeţul în care gunoiul se ascunde sub preş. Sub preş, vorba vine, acesta aruncîndu-se în albiile rîurilor, la poale de deal sau de munte ori în depozite temporare de gunoi care au devenit permanente. Acest lucru se întîmplă din cauză că administraţia judeţeană Flutur-Nechifor-Flutur nu a fost în stare să dea în folosinţă măcar una din cele două gropi ecologice de gunoi, de la Moara şi Pojorîta, şi fiindcă administraţiile locale tratează problema deşeurilor în bătaie de joc, dat fiind faptul că Garda de Mediu este cam bleagă şi nu are suficienţi inspectori, iar Agenţia pentru Protecţia Mediului doarme în papuci. Doamna Adomnicăi a spus cu subiect şi cu predicat că nu există bază legală pentru reautorizarea depozitelor temporare de deşeuri. Prefecta PSD a afirmat în şedinţa Colegiului Prefectural că depozitele au fost autorizate de Agenţia pentru Protecția Mediului timp de trei ani consecutiv şi că legea nu permite reautorizarea pentru al patrulea an. Actualele autorizaţii expiră în octombrie. Vasile Oşean, şeful APM uns director cu mulţi ani în urmă de fostul PNL şi uitat acolo, a zis că are el un document emis de Ministerul Mediului care permite autorizarea. Documentul nu-l avea la dumnealui, pentru că i-a fost greu să-l care. Şi a mai zis ceva domnul Oşean. Ceva de rîs. A zis că va prelungi autorizaţiile pentru că nu vrea să umple judeţul de gunoaie. De parcă în prezent judeţul nu ar fi inundat de gunoaie.