Bogdan Bicsi

Bogdane, ştii foarte bine că te apreciem. Ştii foarte bine că o facem pentru că eşti un băiat citit, fiindcă ai fost printre primii peneţişti adevăraţi de după decembrie ’89, pentru că ai fost primul cel mai tînăr viceprimar din ţară şi fiindcă eşti omul care spune lucrurilor pe nume. Din păcate, uneori le spui prea pe nume. Ştii foarte bine că ne-am bucurat că ai ajuns în Consiliul Local al Sucevei, pentru că eşti capabil să mişti lucrurile într-o direcţie dorită de multă lume. Şi mai ştii că am fost înţelegători atunci cînd ai comis-o cu gluma aia nesărată în care mimai decapitarea unui ostatic în stil ISIS. Am fost înţelegători pentru că nu postaseşi tu fotografia pe reţelele de socializare, cu toate că nu am fost de acord cu gestul tău. Acum, nu ştim ce-ţi veni, dar ai comis-o din nou. Mult mai grav. Ai scris pe Facebook, după care ai retras textul, semn că ai înţeles că ai greşit, următoarele rînduri: „Părerea mea este că ursuleţul ăla, la Sibiu, a fost împuşcat absolut de-a-n pulea ! Păi, dacă e vorba de pericolul public, de ce nu trageţi, imbecililor, în Ponta, cînd îl vedeţi pe stradă, fără lesă??? Unde mai pui că nici măcar nu figurează pe lista jivinelor protejate!”. Dă-o-ncolo, Bogdane! Chiar e prea mult. Dacă vrei să te iei de Victor Ponta, ia-te cît vrei, dar fă-o cu eleganţă, mai ales că poţi lucrul ăsta. Postînd ce-ai postat, Bogdane, te-ai băgat singur în categoria neamurilor proaste plătite de partide în campaniile electorale să-i înjure în fel şi chip pe adversarii politici. Urît, Bogdane, foarte urît. Bogdane, pentru binele tău, ia şi închide-ţi contul de Facebook, pentru că aşa nu vei mai avea unde să arunci în public toate prostiile care-ţi trec uneori prin cap.

Fiţi sociabili!