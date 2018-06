· Deputatul ALDE de Suceava, Ştefan Alexandru Băişanu, a ieşit la o plimbare cu bicicleta alături de cîţiva colegi de partid şi ne-a transmis nouă, sucevenilor, că ar fi bine să folosim bicicleta, pentru că este sănătos. Îl aşteptăm pe domnul Băişanu să se lase fotografiat cînd bea şi să ne spună că dacă ne este sete trebuie să-i copiem gestul şi atunci cînd mănîncă, iar printre două înghiţituri să ne transmite mesajul: atunci cînd vă este foame, mîncaţi!

· Fostul adjunct al Poliției municipiului Rădăuți, comisarul-șef Eugen Dimitrie Roman, a ajuns comandantul unităţii în urma unui examen, iar în locul său a fost numit comisarul Gabriel Chifan. Primul are 40 de ani, iar cel de-al doilea 36. Domnul Chifan trebuie să se pregătească să preia conducerea unităţii cam într-un an, pentru că domnul Roman e deja bătrîn pentru poliţie şi omul trebuie să se odihnească şi să se bucure de frumoasa sa pensie.

· În cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor”, muzeele sucevene au contabilizat 9.168 de vizitatori. A sosit vremea ca această mascaradă să ia sfîrşit. De aceea, apelăm la comunitatea # să intervină şi să ceară interzicerea manifestărilor programate noaptea, ca hoţii.

· Primăria Vatra Dornei a anunţat că în perioada 1 – 3 iunie va organiza prima ediţie a unui festival dedicat bicicliştilor, intitulat „Bike Me Up”. Dornenii, şi cei cu bicicletă şi cei fără, aşteaptă mai degrabă festivalul „Wake Me Up”, doar, doar s-o trezi primarul PNL, Ilie Boncheş, că poate face şi el cîte ceva prin oraş.

· În opinia senatorului PSD de Suceava, Virginel Iordache, tandemul Iohannis – Orban este toxic pentru România. Domnul Iordache încă nu şi-a însuşit limbajul politic de actualitate: binom, nu tandem.

Pentru că există o decizie a Curţii de Apel Suceava, ministrul Educaţiei, Valentin Popa, nu a avut încotro şi a trebuit să semneze ordinul de repunere a lui Gheorghe Lazăr în funcţia de şef al Inspectoratului Şcolar Suceava. Aşadar, domnul Lazăr a demonstrat încă o dată că este greu de demis. Cum şcolile poartă cîte un nume, propunem ca şi inspectoratul să fie botezat şi să-i spună Inspectoratul Şcolar „Gheorghe Lazăr”.