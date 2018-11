Deputatul ALDE de Suceava, Ştefan Alexandru Băişanu, se dă unic iniţiator al Legii anti-lene, numai că sînt cinci iniţiatori ai actului normativ promulgat de preşedintele Klaus Iohannis

Alexandru al V-lea, Iniţiatorul

Delir în presa locală. Nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă! Bine, un pic de pîine vor primi în continuare şi cei care nu muncesc, dar numai cei care chiar nu pot. Liderul Organizaţiei Judeţene Suceava a ALDE, Ştefan Alexandru Băişanu, este purtat pe braţe dintr-o redacţie în alta ca un erou, pentru că el este Iniţiatorul. Domnul Băişanu este prezentat ca fiind unic iniţiator al Legii 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Să vedem ce spune Iniţiatorul: „Persoanele care refuză un loc de muncă nu mai primesc bani, iar în plus vor putea să depună din nou un dosar de asistenţă socială doar după un an. Asta înseamnă că pe toţi cei pe care i-am văzut apţi de muncă şi care aveau <frezoane> pentru a nu merge să muncească primesc un ajutor substanţial de la Parlamentul României, şi anume pariul cu munca. Consider că a venit momentul ca în România fiecare cetăţean să primească venituri în funcţie de munca pe care o depune”.

Bravo, Iniţiatorule! Deci, domnul Băişanu nu este nici co-iniţiator, nici unul dintre iniţiatorii legii căreia i se spune anti-lene.

Totuşi, noi am descoperit altceva, şi anume că cinci deputaţi ALDE, şi nu doar deputatul ALDE de Suceava, au iniţiat legea care a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Aceştia sînt Băişanu Ştefan Alexandru, Avram Constantin, Calotă Florică Ică, Lovin Dumitru şi Surgen Marius Gheorghe. Deci, domnule deputat Băişanu, chiar dacă nu vă convine, cînd mai vorbiţi despre Legea anti-lene spuneţi şi dumneavoastră că sînteţi unul dintre iniţiatorii legii, nu iniţiatorul ei. Un pic de corectitudine şi de modestie nu strică niciodată.

Sorin AVRAM