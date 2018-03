Agenţia pentru Protecţia Mediului Politic

Ca să-şi pună activistul în funcţia de şef al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, ALDE l-a plimbat pe Gheorghe Aldea pe la Primăria Dolhasca şi pe la Ministerul Mediului. Un dezastru. Asta a găsit pe 21 octombrie 2017 ministrul ALDE al Mediului, Graţiela Gavrilescu, în judeţul Suceava. Văzînd că cele două gropi ecologice de gunoi nu sînt deschise şi că gropile de gunoi funcţionale sînt toate ilegale, doamna Gavrilescu şi-a pus mîinile în cap. După care, şi-a pus mîinile în şold şi i-a zis vreo două şefului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, Vasile Oşean. În loc să-l dea afară în secunda 2 pe domnul Oşean, doamna Gavrilescu l-a mai ţinut pe acesta în funcţie cîteva milioane de secunde. Abia săptămîna trecută Vasile Oşean a zburat din funcţia de director al APM Suceava, dar n-a aterizat pe o treaptă mai jos, ci pe funcţia de director al APM Buzău. Rotaţia cadrelor, ca-n timpul regimului comunist! Graţiela Gavrilescu l-a fugărit pe Vasile Oşean pînă la Buzău, unde l-a lăsat să-şi tragă sufletul în scaunul de director, pentru că vrea ca gravele probleme de mediu de la Suceava să fie rezolvate? Sanchi! Graţiela Gavrilescu a făcut această mişcare pentru a rezolva una dintre problemele care nu-i dădeau pace colegului ei de partid, deputatul de Suceava Alexandru Băişanu. Preşedintele ALDE Suceava îşi dorea de mult funcţia de şef al APM, dar nu pentru domnia sa, că doar este deputat, ci pentru un cetăţean din Fălticeni care în 2016 visa să ajungă primar, dar a visat degeaba. Noul şef al APM Suceava este Gheorghe Aldea de la ALDE.

Gheorghe Aldea are treabă cu mediul, tot cît are şi sula cu prefectura. Domnul Aldea este economist, deci se pricepe la mediu cît se pricep şi copiii cu muci la nas, care primăvara merg cu părinţii la strîns urzici de pe marginea drumului ca să aibă ce pune în farfurie şi pe tarabele din piaţă. Gheorghe Aldea a fost viceprimar PNL în timpul mandatului primarului PNL Vasile Tofan, între anii 2008 şi 2012, şi a rămas viceprimar şi sub primarul PSD Cătălin Coman, dar cînd a crăpat USL-ul a trebuit să-şi ia adio de la funcţie. În 2016, carieristul Aldea bîzîia că vrea să candideze pentru Primăria Fălticeni, însă bîzîitul i-a fost întrerupt de paleta de prins muşte a lui Gheorghe Flutur, care a stabilit ca altcineva să fie candidatul PNL pentru funcţia de primar. Supărat că a fost refuzat, Gheorghe Aldea şi-a luat jucăriile şi a plecat la ALDE, care l-a făcut candidat la postul de primar. Mai bine nu-l făcea, pentru că domnul Aldea a obţinut un procent ruşinos: 8,1%. Totuşi, carieristul a prins un loc în Consiliul Local, de unde, însă, a demisionat pe 13 noiembrie 2017, deci la nici o lună de la vizita Graţielei Gavrilescu. După care, ALDE l-a luat pe Gheorghe Aldea şi l-a dus la Primăria Dolhasca, pentru a-l face funcţionar public, fiindcă altfel acesta nu putea fi înfipt în scaunul de şef al APM Suceava. Şi mai trebuia ceva. Pentru ca să nu se spună că economistul a aterizat la vîrful APM fără să aibă nici o tangenţă cu mediul, domnul Aldea a fost angajat la Ministerul Mediului. Deci, ca să-l poată face şef, ALDE l-a plimbat pe domnul Aldea pe traseul Primăria Dolhasca – Ministerul Mediului – APM. Dacă Vasile Oşean avea şcoală şi experienţă în domeniu şi tot a lăsat în urmă dezastrul pe care l-a lăsat, vă daţi seama cum va merge treaba cu Gheorghe Aldea la conducere. Dar, aşa cum spuneam, intenţia nu este aceea de a rezolva gravele probleme de mediu din judeţ, ci de a mulţumi activiştii care se învîrt în mediul politic care ţine strîns România în braţe.

De la stînga la dreapta: Gheorghe Aldea – membru ALDE şi director APM Suceava; Ilie Niţă – senator ALDE; Vasile Mocanu – consilier local PSD şi şef al Oficiului de Cadastru. Ce caută sigla PNL în spatele celor trei? S-a fofilat ca să le strice fotografia. Huo! Jos PNL!